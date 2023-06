Karla Tarazona atraviesa un momento de calma tras haber finalizado su última relación con el empresario Rafael Fernández. Ahora, la presentadora de televisión está enfocada en su familia; sin embargo, no olvida todas las veces que sus exparejas la han traicionado de la peor forma. Según dijo, ya aprendió su lección.

En entrevista con el diario Trome, Karla Tarazona reconoció que le han sido infiel en más de una ocasión y que nunca ha perdonado ninguna traición, pues considera que la lealtad es un punto importante en la relación.

“Varias veces, unas cuatro o cinco veces”, respondió al ser consultada por si le habían sido infiel. “Lo más importante es la lealtad. Una tiene que aprender a recibir lo que da. Siempre he dado todo por amor, pero cuando me doy cuenta de que la lealtad no es recíproca es mejor dejarlo ahí nomás”, agregó Tarazona.

Según contó, debido a las malas experiencias que vivió con sus exparejas, se convirtió en una persona tóxica que revisaba el celular o escuchaba conversaciones ajenas. Ahora, su vida ha cambiado y se encuentra inmersa en su desarrollo profesional y en su familia.

“Si no hay lealtad, no hay nada. Yo no podría descansar tranquila si regreso con alguien que me ha sido infiel. Sería una relación tóxica o densa”, precisó Tarazona.

Se identifica con Ale Venturo

Sobre la separación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, la presentadora del programa “Préndete” dijo que se identifica con la empresaria, ya que ella también se separó de su expareja (Christian Domínguez) en los primeros meses de nacimiento de su hijo. “Pasé situaciones complicadas”, reconoció.

“Me da pena porque hay una criatura de por medio. No te imaginas lo doloroso que es para una mujer pasar el proceso de una separación con un bebé muy pequeño. Una separación es muy fuerte. Ale recién ha dado a luz, es una mamá que está dando de lactar y este tipo de situaciones la puede perjudicar”, señaló Tarazona.