La canción de Shakira y Bizarrap ha causado furor a nivel mundial y ha sido tendencia en diferentes redes sociales; por ello, varias figuras de la farándula se animaron a realizar una parodia del el tema con sus propias vivencias. Este es el caso de la presentadora Karla Tarazona, quien aprovechó la sala radial de Panamericana para grabar un fragmento de su propia versión de tiradera. Sin embargo, luego de publicarse el clip en redes sociales, los usuarios dejaron entrever que las palabras de la conductora irían dedicadas a Rafael Fernández, su ex pareja.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Tarazona publicó un video mostrando su extensa creatividad al realizar canciones y su talento para el canto. “Una loca como yo no está pa’ tacaños, una loca como yo no está pa’ misios como tú. A ti te quedé grande y por eso te vas a quedar solito tú”, se puede escuchar en la improvisada melodía. Fernández no sería tan pudiente como aparente en sus redes sociales, pues recordemos que en el pasado se difundió que parte de los lujos que exhibía el empresario, le pertenecían a su padre Manolo Fernández.

Como se recuerda, en agosto del año pasado, Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron mediante un comunicado su separación definitiva en menos de un año de haberse casado. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, ya que días antes derrochaban amor en las redes sociales.

¿CUÁNDO SE CASARON RAFAEL FERNÁNDEZ Y KARLA TARAZONA?

Como se recuerda, Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron en diciembre del año 2020. Se unieron en matrimonio civil en la Municipalidad de La Molina. Tras casi dos años de relación, la pareja anunció su separación a través de un comunicado en sus redes sociales. Desde ese momento, Karla y Rafael se encuentran envueltos en varios dimes y diretes.

¿POR QUÉ KARLA TARAZONA Y RAFAEL FERNÁNDEZ TERMINARON?

A finales de agosto de 2022, en el programa de Magaly Medina, el ‘Rey de los huevos’ reveló los motivos por los que su relación con la conductora había llegado a su fin. “Terminamos en buenos términos. No hubo una tercera persona, una pelea o algo por el estilo, simplemente fue una decisión (...) Estuvimos mucho tiempo (en terapia), porque veníamos de dos semblantes distintos, familias diferentes y costumbres distintas, por lo que chocábamos en muchas cosas. Nos iba relativamente bien porque las cosas evolucionaban, pero había cosas que también me estaban desgastando”, manifestó.