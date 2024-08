La actriz Katia Palma se sumó a la conducción de ”Esto es guerra” y hará dupla con Renzo Schuller en una nueva etapa del “reality” de competencia, donde defenderá al equipo amarillo de los Guerreros, enfatizando que llegó para quedarse.

“[...] Lo primero es que quiero preguntar cómo estará la señora San Miguel revolcándose en su cama al ver que estoy en la cabeza de los Guerreros. No quieren que me digan que soy el reemplazo de Johanna San Miguel porque he venido a quedarme”, afirmó Katia en su presentación.

Recordemos, que hace unas semanas Johanna San Miguel anunció su salida del reality de competencia más exitoso del país, y hace unos días dejó las pantallas en medio de innumerables muestras de cariño y afecto del público y los participantes por todos los años entregados al programa.

Sin embargo, Katia Palma también se burló de San Miguel, enfatizando que no espera verla haciendo un berrinche y que si quiere volver al programa deberá quitarle el puesto a Renzo Schuller.

“Solo espero que no venga con el berrinche porque yo me vengo a quedar; así que si quieres te puedes pelear con Renzo. Además, te cuento que están recibiendo curriculums en otros canales y podrías ir dejando debajo de la puerta”, dijo.

Luego complementó: “Además, quiero decirle a los millones de fanáticos del programa que estoy representando a los ‘Guerreros’ con el alma y corazón, sin maldades, porque este equipo huele a juventud”.

Además, “Esto es guerra” acaba de lanzar una nueva secuencia “La cabina”, donde el público puede retar a los guerreros y combatientes; y así poder acceder a ganar miles de soles.