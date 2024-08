La presentadora Magaly Medina se pronunció contundentemente sobre el caso de violencia física y psicológica que enfrenta el futbolista Christian Cueva, tras la denuncia interpuesta por su expareja y madre de sus hijos, Pamela López. Medina no solo condenó los hechos, sino que también exigió la intervención inmediata de las autoridades para que el jugador sea detenido y llevado ante la justicia.

En una entrevista con Infobae Perú, la popular Urraca se mostró consternada por las agresiones de Cueva hacia López. “Es terrible, pero de él puedo esperar cualquier cosa. Ella siempre lo había negado en conversaciones privadas que yo tuve con ella”, declaró Medina, refiriéndose a las negaciones previas de López sobre los maltratos sufridos por Cueva.

Sin embargo, la revelación pública de Pamela cambió el tono de la conversación, poniendo en evidencia una situación de violencia que, según Medina, debe ser atendida sin demora. Como se recuerda, Pamela López denunció a Cueva el 16 de agosto por maltrato en modalidad de violencia familiar, revelando que sufrió dos episodios de agresión: uno en Lima durante su cumpleaños y otro en Trujillo a inicios de febrero.

Magaly Medina pide cárcel para Christian Cueva





La conductora, conocida por su estilo directo, fue aún más enfática al exigir la acción de las autoridades: “Creo que el Ministerio de la Mujer debería exigirle a una Fiscalía que ordene su detención inmediata. Yo creo que lo puede hacer la ley de violencia contra la mujer, así lo estipula y es lo que debería ser el paso siguiente, porque cualquier ciudadano puede pedir la detención de este hombre”.

Medina elogió la valentía de Pamela López al dar el paso para denunciar la violencia, destacando la importancia de hacer visible este tipo de abusos en figuras públicas como Cueva. “Yo elogio la valentía que ha tenido (Pamela), porque nunca es tarde para denunciar la violencia de ese tipo”, agregó.

Tras ello, Magaly opinó que deportistas violentos y agresores deberían alejarse de las canchas, así como tener el veto generalizado por los equipos deportivos. “[...] Y creo que es hora que hombres como él, deportistas como él, no tengan que lucir nunca más una camiseta de Perú en su pecho”, afirmó con vehemencia.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre la denuncia por agresión de Pamela López?





Christian Cueva emitió un comunicado en respuesta a las graves acusaciones de violencia por parte de su expareja, Pamela López. En su extenso mensaje, abordó las denuncias de abuso físico y psicológico, pidiendo clemencia para continuar su carrera deportiva, la cual considera su principal fuente de sustento.

El futbolista comentó que las agresiones fueron reacciones ante determinadas situaciones, y señaló que su personalidad es compleja. “Se me ha señalado por muchos defectos, que seguramente tengo, y ahora se me acusa de ser un abusador. No creo que lo sea (un agresor)”, expresó.

Cueva también ofreció disculpas y pidió no ser despedido del Club Cienciano. Sin embargo, el equipo rechazó su solicitud y decidió desvincularlo debido a la controversia. “Solo pido que se me permita seguir jugando al fútbol, que no se me prive de esa oportunidad, ya que, junto a mis hijos, es lo que me sostiene”, enfatizó.

Finalmente, el futbolista optó por abrir su historial médico para proporcionar contexto a sus acciones. “[Quiero] que se entienda que la situación es más compleja de lo que parece”, señaló. Además, destacó su origen humilde y las dificultades que enfrentó en su infancia, agregando: “Tuve la suerte de jugar bien al fútbol, y espero que eso no se convierta en una condena, sino en un motivo de orgullo para mis hijos”.