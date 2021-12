Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Mimy Tayrako camina por la calle, la gente la reconoce, pero no la llaman por su nombre. Le dicen: “Mamá de Tony Succar”. Ella es la principal artífice del éxito del virtuoso percusionista peruano. Es también la responsable de que la orquesta que creó con su familia hace más de tres décadas, en Estados Unidos, ahora se llame “Tony Succar y Mixtura”. Por priorizar los sueños de sus hijos, dejó relegados temporalmente los suyos. Hoy, a sus 62 años, apuesta por sus propios proyectos. Este 10 de diciembre lanza “No me acostumbro” en todas las plataformas digitales y en YouTube, tema que formará parte de su primer disco. “Los tiempos de Dios son perfectos”, asegura.

“Estoy feliz, es la primera vez que estoy en este ambiente de la discografía y qué mejor que con Tony. El día que me invitaron a ‘La Voz Senior’ para sorprender a mi hijo, él se dio cuenta cómo era mi proyección con el público. Dijo: ‘Dios mío, mi mamá sí tiene talento’, y me propuso grabar una canción compuesta por uno de los mejores compositores de Miami, el gran Jorge Luis Piloto. Cuando la escuché, me encantó, al toque nos pusimos las pilas”, comenta Tayrako.

“Tony le ha hecho arreglos a la canción con grandes músicos peruanos, como Felipe Pumarada, Tito Manrique..., quedó súper hermosa. Y con la ayuda de Kenji, mi otro hijo que es DJ y productor, le hemos puesto un toque actual, como un vals fusión muy moderno”, añade.

Este single que cuenta con un videoclip grabado en locaciones de Perú y Estados Unidos, formará parte de un disco que la cantante lanzará el próximo año de la mano de Tony Succar. Se trata de una producción ambiciosa en la que participarán renombrados cantautores extranjeros, como La India.

Inicios

Mimy Tayrako tuvo su primer acercamiento con la música cuando era una niña, en las actuaciones de su colegio. Y fue luego de participar como candidata en el Miss Nikkei 1979, en Brasil, representando al Perú, que decide dedicarse profesionalmente a la música, bajo la dirección y atenta mirada de su esposo, el pianista Antonio Succar.

“Acababa de cumplir la mayoría de edad, cuando una amiga de mi hermana, le pregunta si puedo participar en el Miss Nikkei Perú porque el Club de Trébol de la colonia japonesa no tenía quién los represente. Al principio me negué, pero terminé aceptando y ganando el certamen. Como ganadora, me enviaron a la competencia en Brasil”, recuerda.

Mimy Tayrako fue coronada Miss Nikkei Perú 1979. (Foto: Alessandro Currarino)

“Para el concurso internacional aprendí una zamba en portugués, y para mi buena suerte, el artista invitado en la final fue Jair Rodríguez, un cantante brasileño muy famoso de zamba. Canté con él y todo el mundo me vio porque fue televisado. No gané, pero salí elegida como segunda princesa, Mejor traje típico y Miss simpatía. Después de esa experiencia nunca más dejé de cantar”, recuerda la artista nacional.

Un año después de participar en el certamen de belleza, Mimy y su esposo viajaron a Miami, donde crearon la agrupación Mimy Succar y Mixtura.

“Antonio tocaba el piano y yo cantaba. Luego el dúo se hizo un trío y después un cuarteto. Llegamos a formar una banda de doce músicos, tocábamos para la colectividad peruana y latina. Poco a poco fuimos sumando una importante cartera de clientes. Y una vez que Tony terminó de estudiar y aprendió a tocar jazz, forma su propia banda, pero también se queda en nuestro grupo, el cual pasa a llamarse, Tony Succar y Mixtura”, explica.

Heredero de talento

Tony demostró sus condiciones artísticas desde muy niño, sobre todo con la percusión. Es por eso que su mamá decide obsequiarle a los cinco años de edad, su primer cajón, el cual fue confeccionado por expertos cajones peruanos.

“Tony tocaba desde muy chiquito. Recuerdo que uno de los músicos dominicanos de la orquesta me dijo que mi hijo tenía mucho talento, que había nacido con la música en la sangre. Su primer cajón lo mandé a hacer con un músico de Perú Negro, y cuando cumplió ocho años, lo metí de lleno a la banda. También había aprendido a tocar la batería. Ahí empezó a trabajar con nosotros. Luego ingresaron mis otros dos hijos”, sostiene.

Tony Succar recibió su primer cajón como regalo cuando tenía cinco años de edad. (Foto: archivo familiar de Tony Succar)

Inolvidable momento

Mimy Succar recuerda con gran emoción el día que Tony obtuvo dos premios Latin Grammy. Aquel fue un momento inolvidable y triste a la vez para la familia, pues el abuelo del percusionista no pudo estar presente en la ceremonia debido a un accidente que sufrió.

“Todos teníamos nuestros pasajes comprados para ir a los Grammy. Mi papá era el más entusiasta, dijo que ese era el momento que siempre había esperado. Pero nos tuvimos que quedar en casa porque mi papá sufrió una caída y se rompió el cerebro. Él siempre creyó en Tony, fue su apoyo. Por eso mi hijo le dedica sus premios”, destaca la artista nacional.

“Y ahora que está nominado a los Grammy de la Academia, iremos todos. Ojalá no haya complicaciones. Este momento no lo cambiaría por nada, es increíble, estoy por lanzar este sencillo con la producción de Tony, los Grammy, el nacimiento del bebe.... No importa la edad que tengo ahora porque uno nunca termina de soñar. Valió la pena esperar tanto”, subraya.

EL DATO

Mimy Tayrako formará parte del jurado de la nueva temporada de “Perú tiene talento”, junto a Renzo Schuller, Gianella Neyra y Ricardo Morán.

La madre de Tony Succar integrará el jurado de la nueva temporada de "Perú tiene talento". (Foto: Alessandro Currarino)

VIDEO RECOMENDADO

El percusionista peruano fue nominado a los premios de la Academia por su disco "Live in Perú" en la categoría categoría Mejor álbum tropical latino.

