Mauricio Mesones se convirtió en el cuarto eliminado de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”. El cantante no pudo superar a sus compañeros Alessandra Fuller, Natalia Salas y Katia Palma en la noche de eliminación y tuvo que abandonar el programa.

Tras ser despedido en medio de aplausos y elogios de sus compañeros y el jurado, Mesones conversó con las redes sociales de Latina y dio su punto de vista tras ser eliminado. Según dijo, formar parte del reality de cocina ha sido una experiencia gratificante.

“Tuve algunos problemas con una cuestión de técnica, pero estoy aprendiendo. Me voy feliz, no sé cómo se habrán ido mis demás compañeros, pero yo me voy feliz con lo que he aprendido. La gente en sus casas ha visto mi progreso, mi compromiso y mis hijas han visto que he dado todo hasta el final”, contó Mesones.

“Haber podido llegar a las familias peruanas en el programa más visto creo que es una oportunidad que la gente me conozca como soy, no hay ningún personaje, así como me ven en la cocina soy en la calle y donde sea. Yo vengo como soy y este programa me ha dado la oportunidad de llegar a todo el Perú”, añadió.

Asimismo, Mauricio Mesones aseguró que no tendría problemas en regresar al reality de cocina de Latina por su revancha.

“Si, claro que sí. Yo si volvería, de acá me voy a preparar unos churros y volvería porque es un bonito programa y una linda oportunidad de seguir aprendiendo de la cocina peruana”, precisó el cantante de cumbia.

El Gran Chef: Famosos