Mauricio Mesones se convirtió en el cuarto eliminado de la cocina de “El Gran Chef Famosos” tras no lograr preparar a la perfección y convencer al jurado con sus churros. El cantante no pudo superar a Katia Palma y Natalia Salas, quienes también estaban sentenciadas.

El reto impuesto por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías era preparar un popular dulce peruano: churros. Sin embargo, su sazón no fue del agrado del jurado, siendo Masías el menos convencido, por lo que tuvo que abandonar la competencia.

Al momento de despedirse de sus compañeros, el intérprete de “La cumbia del amor” afirmó que no se dará por vencido y seguirá practicando para volverse un maestro de la cocina.

“Estoy muy orgulloso de este concurso. Yo no me voy triste, me voy feliz, hay que saber perder, hay que saber cuando uno hace las cosas mal. Yo no hubiera permitido que alguna de mis compañeras se vaya, han hecho un gran trabajo. Me verán volver, me verán regresar recargado y me verán como el ganador de El Gran Chef”

Aseguró estar orgulloso de lo que logró y aprendió en el programa y le deseó la mejor de las suertes a sus compañeros mientras dejaba la cocina.

“Yo me voy feliz. Creo que Katia (Palma), Natalia (Salas) y Ale (Fuller) se lo merecen. Ahora me verán renacer de las cenizas como un el gato Félix”, bromeó muy a su estilo.