Muchos peruanos son los que han salido al frente para reclamar debido a las exorbitantes cifras que deben pagar por su recibo de luz en medio de la pandemia por el coronavirus. Entre ellas se encuentra Susy Díaz, quien calificó de “recibovirus” al pago de 4.600 soles de que debe realizar.

En una entrevista a Radio Capital, la excongresista señaló que se encuentra indignada por el excesivo cobro que debe cancelar por solo dos meses de servicio de luz.

“Hay inquilinos que no pagan el alquiler (por la realidad que atraviesa el país), me ha venido 4.600 soles, casi me da un derrame cerebral, Me dio dolor de cabeza y me empezó a doler el cuerpo”, relató Díaz.

La también actriz cómica afirmó que al inicio pensó que sus inquilinos eran quienes estaban usando mucha electricidad. “Dos meses ha venido, es lo que estoy investigando porque me asusté. Les dije a los inquilinos que apaguen las luces, que iba a entrar a ver si tienen muchos artefactos”, contó.

Sin embargo, al ver la noticias se dio cuenta que muchos ciudadanos se están quejando de lo mismo. “Esto ya es un recibovirus”, acotó Susy Díaz sin dejar las bromas de lado.

Por el momento, la madre de Florcita Polo espera que el próximo mes se reduzca el cobro de su recibo de luz. “Estoy rogando a Dios que el otro mes me bajen el recibo, lo he metido adentro de la biblia para Dios me ayude”, aseguró.

Cabe resaltar que la actriz afirmó hace varias semanas que no desalojaría a sus inquilinos por falta de pagos, pues entendía que muchos de ellos han perdido sus empleos en medio de esta pandemia.

