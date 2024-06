El actor británico Henry Cavill, reconocido a nivel mundial por su trabajo como “Superman” y la serie “The Witcher”, se unió a las celebraciones por el Día del Padre con una peculiar fotografía junto a una cuna y un emotivo mensaje que confirma que se convertirá en padre próximamente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor británico publicó una fotografía en la que aparece en su hogar, frente a una cuna, la cual recibirá a su primer hijo con su pareja Natalie Viscuso.

“Oh, sí... y feliz día del padre, papás. ¡Resulta que pronto me uniré a tus sagradas filas! ¿¿Algún consejo?? Y no te preocupes, no habrá almohadas en la cuna cuando llegue el pequeño, solo pegamento y escapelos para que pueda construir miniaturas de Warhammer”, escribió el actor.

El mensaje de Henry Cavill ha sido muy aceptado por sus incondicionales seguidores, quienes celebraron la confirmación de la noticia y felicitaron al actor por el pronto nacimiento de su primer hijo.

Cabe señalar que el actor se encuentra trabajando para Amazon Prime Video en el desarrollo cinematográfico inspirado en Warhammer 4.0000, una conocida franquicia de Games Workshop.