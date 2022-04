Corea del Sur continúa exportando con éxito al extranjero su industria musical, visual y cinematográfica. El K-pop, los K-dramas y las películas de Corea del Sur se han vuelto tan populares y reconocidas alrededor del mundo que han conseguido un gran número de adeptos, los cuales están cada vez más interesados en conocer la cultura coreana. La ola coreana ha tomado tiempo en asentarse en Latinoamérica pero ha estado presente hacia varios años desde éxitos como Escalera al cielo, Boys Over Flowers, mi querida Sam Soon, entre otros que fueron los pioneros o primeros atisbos de la industria coreana en Perú.

En esta nota, te traemos 6 doramas que no te puedes perder, todos ellos están disponibles en Netflix.

K-dramas disponibles en Netflix para este feriado largo

A continuación, te compartimos una lista de 6 doramas populares y recomendados por la audiencia, todos ellos están disponibles en la plataforma de Netflix.

1) Aún así

También conocido en inglés como Nevertheless, este k-drama fue estrenado el 19 de junio del 2021 a través de JTBC y luego adquirido para su distribución por Netflix. Este dorama ha sido reconocido por tener una trama compleja de relaciones.

Nevertheless se centra en el romance de Yoo Na-bi y Park Jae-eon, dos personas que han formado barreras a su alrededor y no confían en el amor. Na Bi, una chica ingenua y confiada que busca una relación estable, a pesar de haber tenido malas experiencias en el amor y Jae Eon, un simpático joven que disfruta de salir con muchas chicas pero no toma en serio a ninguna.

Ambos no podrán negar lo especial que se volverán el uno para el otro y comprenderán que el amor nos puede hacer sentir bien pero también deja grandes heridas. Te dejamos un trailer del k-drama:

2) Veinticinco, veintiuno

Veinticinco, veintiuno es una serie surcoreana estrenada el 12 de febrero del 2022 a través de tvN, dirigida por Jung Ji-hyun y protagonizada por Kim Tae-ri (actriz de títulos como La Doncella y Mr. Sunshine) y Nam Joo-hyuk (protagonista de El hada de las pesas y Start Up). A ellos se les une Choi Hyun-wook y Lee Joo-myung. Este dorama terminó de emitirse el 3 de abril y es de los más populares de lo que va en el 2022.

Este k-drama se centra en Na Hee Do, una deportista de esgrima y Baek Yi Jin, un periodista deportivo. Na Hee Do es una chica entusiasta, quien contra todas las adversidades trabajará duro para cumplir sus sueños, así es como se convierte en miembro del equipo nacional de esgrima. Por otro lado, Baek Yi Jin se enfrenta a un cambio de vida tras la quiebra de la empresa de su padre, así aprenderá a esforzarse para conseguir todo lo que quiera. Más tarde, se convertirá en un periodista deportista de tv, gracias a este trabajo conocerá a Na Hee Do.

Una apuesta segura por si quieres llorar, te dejamos el trailer de Veinticinco, veintiuno:

3) Estamos muertos

Estamos muertos es una serie surcoreana que combina el terror, acción, drama y romance. La serie de un corte apocalíptico estrenó a través de Netflix el 28 de enero del 2022 y fue la serie #1 de la plataforma y se mantuvo en el top #10 durante semanas. Está basada en un webtoon y fue dirigida por Lee Jae-Gyu y Kim Nam-Soo. El cast cuenta con Park Solomon, Cho Yi-hyun, Yoon Chan-young, Park Ji Hoo, Lee Yoo Mi y Yoo In Soo.

La trama se centra en un apocalipsis zombie que inicia en el instituto Hyosan, escuela de los protagonistas y se esparce rápidamente por toda la provincia. En esta situación nuestros protagonistas pasarán momentos muy difíciles e intentarán mantenerse a salvo el mayor tiempo posible.

No te vas a arrepentir de verla, un k-drama con una trama ágil e interesante. Te compartimos el tráiler de “All of us are dead”:

4) Aquel año nuestro

Aquel año nuestro es una serie de televisión surcoreana, la cual emitió su primer capítulo el 6 de diciembre del 2021 a través de SBS TV. Dirigida por Kim Yoon Jin y protagonizada por Choi Woo Sik (actor de títulos como Estación Zombie y Parásitos) y Kim Da Mi (actriz de Itaewon Class y La Bruja).

La serie de comedia y romance se centra en Choi Woong y Kook Yeon Soo, una expareja que se verán reunidos gracias a la popularidad de un documental que grabaron 10 años atrás tras terminar su relación y jurar no volver a verse. El reencuentro servirá para examinar esos viejos y complejos sentimientos y el crecimiento de ambos. Un dato curioso de la serie es que V de BTS realizó el OST “Christmas tree”.

En conclusión, las situaciones cómicas y la indudable química de los actores te mantendrá maratoneando el k-drama, te dejamos el trailer a continuación:

5) Start Up

Start Up es una serie de romance de TV transmitida el 17 de octubre del 2020 a través de tvN. Dirigida por Oh Choong-hwan y protagonizada por Suzy (la popular actriz y cantante quien se popularizó por el k-drama Dream High), Nam Joo Hyuk (el mismo de Veinticinco y veintiuno), Kim Seon Ho (de El amor es como el Chachachá) y Kang Han Na.

El k-drama se centra en la historia de varias personas que están relacionadas al mundo de los emprendimientos y el surgimiento de empresas e inversiones. En este mundo, conoceremos a Seo Dal Mi y Won In Jae, dos hermanas que se ven separadas tras el divorcio de sus padres. También nos presentarán a Nam Do San el primer amor de Seo Dal Mi, quien le escribía cartas cuando eran niños. Años después Dal Mi buscará a su primer amor, quien en realidad es Han Ji-pyeong, otro chico huérfano quien tomó por azar el nombre de Nam Do San para escribir esas cartas.

Nuestra protagonista se verá entre la encrucijada de dos amores y de alcanzar el éxito para demostrarle al mundo lo que vale y mantener vivo el sueño de su padre. Te compartimos el tráiler:

6) Aterrizaje de emergencia en tu corazón

Crash landing on you (título en inglés) es una serie de tv surcoreana transmitida el 14 de diciembre del 2019 a través de tvN y distribuida globalmente por Netflix. Dirigida por Lee Jeong Hyo y protagonizada por Son Ye Jin y Hyun Bin. A ellos se unen Kim Jung Hyun y Seo Ji Hye.

Por si aún no has visto el exitoso k-drama, Aterrizaje de emergencia en tu corazón se centra en la historia de Yun Se Ri, una heredera surcoreana quien gracias a un accidente en parapente queda atrapada en Corea del Norte, donde es encontrada por el oficial Ri Jeon Hyeok, quien la ayudará a volver a casa. Bajo esa premisa las cosas se complican y Yun Se Ri tendrá que ocultarse, esto le dará la oportunidad de conocer más al oficial que la ayuda.

De la ficción a la realidad, los protagonista de Crash lading on you han contraído matrimonio a finales de marzo de este año. La química de la pareja es impresionante, te enamorarás y llorarás sin duda ante tan linda y sentimental historia. Te compartimos el tráiler:

7) Our Blues

Our blues es una serie de tv surcoreana del 2022, que comenzó a emitirse el 9 de abril a través de tvN. Dirigida por Kim Kyu-tae, y el cast está conformado por 14 actores renombrados y nacionales (Corea del Sur), principalmente protagonizado por Lee Byung-hun, Shin Min-a, Cha Seung-won, Han Ji-min y Lee Jung-eun.

La trama de “Our Blues” se basa en historias colectivas entrelazadas de distintos personajes los cuales viven en la isla Jeju. Nuestros principales protagonistas son Lee Dong Seok, interpretado por Lee Byung Hun, a quien conocemos de la exitosa serie “El Juego del calamar” y su coprotagonista Shin Min Ah, quien interpreta a Min Seon Ah y la recordamos del k-drama “El Amor es como el chachachá”.

Te compartimos el trailer: