"El embarcadero": Álvaro Morte y la encrucijada de amar a dos personas

¿Es posible amar a dos personas a la vez? La nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de la exitosa ficción "La casa de papel", nos invita a plantearnos esta interrogante. "El embarcadero", un ‘thriller' emocional, narra un triángulo amoroso que, lejos de ser la clásica versión cinematográfica, busca romper algunos esquemas estereotipados del amor . Álvaro Morte, conocido como ‘el profesor’, es el protagonista.



Morte, en este ‘thriller emocional’, denominado así por sus creadores, interpreta a un hombre casado llamado Óscar, quien suele viajar permanentemente fuera de Valencia, España, por negocios, sin embargo, su constante ausencia es debido a que tiene una amante en las albuferas, en las afueras de ciudad.



La trama de "El embarcadero" tiene un giro dramático cuando Óscar es encontrado muerto en extrañas circunstancias. Su viuda, Alejandra (Verónica Sánchez) no solo es golpeada por el dolor de su pérdida, sino también por el de su engaño. Ella, en lugar de recriminar a la ‘querida’, cuando conoce a Verónica (Irene Arcos) desea explorar la otra parte que no conocía de su esposo muerto.



VIDAS PARALELAS

Valencia fue el escenario perfecto para "El embarcadero". La modernidad del impotente del complejo arquitectónico conocido como Ciudad de las Artes y las Ciencias contrata con el paisaje salvaje de las albuferas y funciona como un símil de la vida de Óscar. El Comercio estuvo en esa ciudad y conversó con sus protagonistas apropósito del estreno de la serie en Latinoamérica (llega este domingo 24 a Movistar Series y Movistar Play).



"A mí me resultó muy difícil entender cómo una persona puede querer a dos a la vez", dijo Morte, quien confesó que tuvo un conflicto interno al hablar de su papel, y quizá por eso reiteraba en más de una ocasión lo enamorado que estaba de su esposa. "Pero entendí la situación cuando descubrí que no las quiere igual. Las quiere de forma equivalente y de distinta manera. Porque cada una le da algo diferente y no puede vivir sin alguna de esas partes", agregó.



El intérprete, quien su vida cambió con el éxito mundial de la "La casa de papel", contó que aceptó su nuevo papel en la nueva serie de Álex Pina de inmediato. “Yo le dije que sí casi sin saber de qué iba. Le pregunte: ¿cómo es Óscar? ‘A ver, es complicado. Está muerto. Además, es un cabrón, pero no tanto’. Era un personaje muy difícil. Al igual que con ‘el profesor, una vez que lo has hecho lo entiendes más”, agregó el actor de sonrisa fácil.

Sobre las comparaciones con su rol de 'el profesor', dijo que espera no los vean en pararelo. "Espero tengan la capacidad, espero que sí, de quitarme de encima esa sombra, que yo entiendo que es muy larga", añadió.



Irene Arcos, quien interpreta a Verónica, la mujer con la que Óscar tiene una segunda vida, comentó que las mujeres son quienes dominan en la serie. "No solo somos un complemento del personaje masculino. Si alguien ve los personajes femeninos, estos no caen en ningún estereotipo. Fue lo que más me gustó de este proyecto", dijo.



Y sobre la posibilidad de que sea una producción que refuerce el cliché del hombre mujeriego y seductor, agregó: "No se centra en una idea machista de un hombre con dos mujeres. Esta ficción es sobre el amor, el amor libre".



Esta seductora serie, compuesta de ocho capítulos (ya está grabada la segunda y última temporada, pero aún sin fecha específica) se estrena este domingo 24 de febrero por Movistar Series (canal 1) y Movistar Play.