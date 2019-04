"Game of Thrones": las similitudes del nuevo episodio con el inicio de la serie

Después de casi dos años de espera, el domingo pasado se estreno el primer capítulo de la octava y última temporada de "Game of Thrones". Este episodio tuvo rasgos muy marcados que nos hacen recordar al primer capítulo de la serie.



[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS]

Algo que se notó apenas inició el capítulo "Winter is here" fue que el ingreso de Daenerys Targaryen y Jon Snow a Invernalia fue el musicalizado con el mismo tema que se escuchó durante la llega de Robert Baratheon y Cersei Lannister.



Además, de la música, en esa escena aparece Lord Umber, el único descendiente de su desaparecida familia. Este pequeño queda sorprendido al ver llegar a Daenerys y Jon, tal cual Arya y Bran lo hicieron cuando llegaron los reyes a Winterfell en la primera temporada. Este pequeño de solo 10 años también sufre una desgracia como Bran en el primer capítulo de "Juego de tronos".

En el primer episodio de la octava temporada, Jon Snow visita el altar de su padre Ned Stark y se encuentra con un buen amigo, Sam Tarly, tal como en el primer capítulo de la serie su padre se encuentra con Robert Baratheon en el altar de su hermana Lyanna Stark. En ambos relatos, se enteran de hechos que cambiarán el curso de la historia de la serie.



En el capítulo revelado el domingo, el joven Ned Lumber fue empalado, algo que no es aleatorio ya que en el capítulo piloto de "Game of Thrones", una niña tiene el mismo final. Estos actos aún no tienen culpables conocido.

Finalmente, el último guiño fue que este episodio termina como el primero, con un encuentro frente a frente entre Jaime Lannister y Bran Stark. En la primera temporada, Bran es empujado de lo alto de una torre por Jaime cuando lo encuentra teniendo relaciones sexuales con su hermana Cersei. A consecuencia de esto, el hijo de Ned Stark queda paralítico.

Mira el avance del segundo capítulo de la octava temporada: