Luis Miguel reveló en su serie su fallido intento por cantar con Michael Jackson

¿Imaginan un dueto entre Luis Miguel y Michael Jackson? Pues a finales de la década del ochenta, el cantante mexicano creía que era posible y se lo exigió a su padre como condición para comprometerse a rodar una tercera película. Este hecho se relató en el segundo episodio de "Luis Miguel, la serie", ficción que emiten los domingos Telemundo (en Estados Unidos) y Netflix (en América Latina).

De acuerdo a lo narrado en el capítulo, en 1987, Luis Miguel quería grabar una canción con Michael Jackson, quien por ese entonces era el artista más popular del mundo gracias a "Thriller" y "Bad". Y su padre, Luis Rey, intentó gestionar el acuerdo para lograr que el cantante cumpla con los acuerdos que tenía para grabar comerciales y una película.

Pero este acercamiento no se concretó debido a que el promotor del 'Rey del pop' en América Latina era Hugo López, quien se convertiría poco después en mánager de Luis Miguel pero que en aquella época generaba los celos de Luis Rey.

UN COVER, UN TEMA SOLIDARIO

Hasta antes de este capítulo de la serie, el único vínculo entre Luis Miguel y Michael Jackson del que conocían sus fans estaba en el disco "20 años", de 1990. En aquel álbum se publicó el tema "

Será que no me amas", un cover en español de "Blame it on the Boogie", hit de los Jackson 5.

Además, Luis Miguel participó en "Todo para ti", la canción con fines benéficos que produjo Michael Jackson por los Disturbios de Los Ángeles de 1992.