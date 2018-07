Luis Miguel: cinco hechos que se presentan en la serie y que difieren del libro

A lo largo de sus once capítulos, "Luis Miguel, la serie", nos ha develado una serie de hechos que ocurrieron alrededor de la vida familiar y profesional del astro mexicano desde que comenzó su ascendente carrera musical de la mano de su padre Luis Rey en 1981.

La ficción de Netflix, basada en el libro "Luis Mi Rey" del periodista Javier León Herrera, en entrevistas y hechos reales ocurridos al

cantante en sus primeros 22 años, se mantiene fiel a sus fuentes pero hay varias libertades narrativas que los guionistas se han tomado para darle un giro más televisivo a la historia.

Es el caso de la aparición de personajes ficticios como el comentado "Cadete Tello" en el capítulo 8 de la serie así como detalles que en el libro se dan a entender y en la serie se afirman.

A continuación una selección de cinco hechos que se mostraron en "Luis Miguel, la serie" y que se revelan de muy distinta manera en el libro en el que se inspira.

1. Virginidad de Luis Miguel

En la ficción, durante unas presentaciones de Luis Rey en Río de Janeiro, Luis Rey prácticamente encierra a su hijo en una habitación de hotel con una prostituta del lugar. Este con 15 años y un dolor fuerte de garganta accede sin ningún tipo de problema.

En el libro, León Herrera cuenta que una prostituta de nombre María, fue contratada por su tío Vicente en 1985, durante uno de los tantos viajes que hacía con Luis Miguel y su hermano Luis Rey.

Entusiasmado con aquella escultural mulata, el hombre había preparado una romántica velada en su habitación de hotel, contigua a la de su sobrino.

Según el relato, Luis Miguel, echaría a perder los planes de su tío argumentando un dolor de estómago. El tío, sin más remedio que ir a buscar algún medicamento para su sobrino, se retira de la habitación y deja a su sobrino solo con María.

A su regreso, no encontró rastro de la mulata ni del joven cantante. Horas después, ambos aparecieron juntos, sonriendo y con el cabello húmedo.

2. El cómo se conocieron Luis Miguel y Mariana Yazbek

En la serie, Luis Miguel y Mariana ya se conocían antes de que esta sea invitada por el cantante como una modelo más del video "Cuando calienta el sol".

En el libro, Luis Miguel conoce a Mariana durante la grabación del video en mención pues ella era parte del equipo de producción conformado por su hermano Sergio, quien era fotógrafo del clip y socio del director Pedro Torres.

3. Sobre la canción "Tengo todo excepto a ti".

En la serie, el tema "Tengo todo excepto a ti" sirvió como fondo musical para el supuesto y emotivo reencuentro del cantante con su madre, en 1989. A partir de ahí las especulaciones sobre si este tema estaba dedicado a Marcela Basteri explotararon en las redes.

En el libro, León Herrera revela una vieja entrevista de Luis Miguel a la revista "Eres" en la que el 'Sol' confiesa por primera vez que es el bolero "Yo sé que volverás", incluído en su disco "Segundo romance" el único tema que le dedica a su madre.

"Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que se la dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, ¿Qué te puedo yo decir?, es un tema muy especial para mí, al oír esta canción, automáticamente pensé en ella, la canción es: "Yo sé que volverás". Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue", reveló el intérprete.

4. La pata de jamón de Luis Rey

En el reciente capítulo 11, fuimos testigos del acercamiento que intentó tener Luis Rey con Luis Miguel, tras varios años de alejamiento. Así, en la historia de Netflix, el productor musical, ahora en la ruina, logra convencer a Hugo López, mánager del cantante, para colarse al backstage de un concierto de su hijo.

Pensando, quizás en que Luis Miguel lo aceptaría de vuelta en su vida, Rey aparece con una pata de jamón y para sorpresa suya, cuando su hijo lo ve lo ignora completamente.

En el libro, el autor revela que esta complicidad entre López y Rey no existió. El padre del cantante acudió a una fiesta privada de Luis Miguel en México con el mencionado jamón pero guardaespaldas del astro musical no lo dejaron pasar diciéndole que podían irse el regalo y el remitente del lugar.

5. Sobre Michelle Salas, su hija no reconocida

En la ficción, se da entender que Stephanie Salas no fue una relación importante en la vida de Luis Miguel. Luego, se muestra una aparente indiferencia del cantante con su hija Michelle cuando en el capítulo 10, su amigo Bobby (Roberto Palazuelos) le recrimina que no sepa nada de su pequeña.

En el libro, León Herrera es claro al decir que a pesar que aunque Luis Miguel tardó casi 20 años en reconocer públicamente a su hija, este estuvo al tanto de ella desde que era una bebé. Según el autor, en 1989, el 'Sol' le reveló esta verdad a su familia italiana pero les pidió absoluta discreción.