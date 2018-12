Netflix: Gillian Anderson incursiona en comedia con "Sex Education"

Picante, irreverente y divertido, así es el nuevo programa que prepara Netflix para inicios del próximo año y en el que Gillian Anderson rompe los estereotipos de personajes anteriores para ingresar a un género diferente al que nos ha tenido acostumbrados.

En "Sex Education", Gillian Anderson interpretará a Jean Thomson, una madre soltera cuyo hijo adolescente e inexperto sacará provecho de los conocimientos de su madre como terapeuta sexual para abrir una clínica clandestina de ayuda para novatos en esta materia.

"'Sex Education' es principalmente una comedia, género en el que el que no suelo trabajar pero me sirvió para explorar distintos aspectos de mi personalidad y saber cómo funcionaba en el personaje", comentó Anderson durante una rueda de prensa en la Comic Con realizada en Buenos Aires.

"Jean es terapeuta sexual, es muy abierta pero hay cosas que son extrañas. Verán, por ejemplo, esculturas con penes por todos lados y si bien ella es muy abierta, tiene un hijo que está en plena pubertad y no puede evitar perseguirlo, escuchar sus conversaciones a través de la puerta, invadir un poco su privacidad. No tiene límites, es muy neurótica", indicó.

Mientras que su hijo Otis (interpretado por Asa Butterfield) es un adolescente virgen no tan popular en la escuela pero con educación muy particular en casa que ha generado en él una fobia que le permite disfrutar de su sexualidad.

Todo cambia cuando sus compañeros de clase descubren a qué se dedica su mamá y él saca provecho de la situación y las recomendaciones de su madre, uniéndose a su compañera Maeve (Emma Mackey) para abrir su propia clínica de ayuda.

"Jean está divorciada pero tiene muchos hombres que la visitan por un solo propósito y ella realmente no quiere una relación pues no está dispuesta a aceptar que quizás tiene problemas personales que la mantienen alejada. Es un personaje muy complejo que me toca interpretar", destaca Anderson.

El reparto incluye además a Ncuti Gatwa (Stonemouth), Connor Swindells (Harlots), Kedar Williams-Stirling (Will) y James Purefoy (The following). La serie ya cuenta con página oficial en Facebook.

"Sex Education", creada por Laurie Nunn y dirigida por Ben Taylor, se estrenará el 11 de enero por Netflix en sus versiones Reino Unido y Estados Unidos. La primera temporada consta de 8 capítulos que prometen abordar la sexualidad de una forma real, honesta y sin tapujos.

Aunque la fecha para Latinoamérica aún no está confirmada, ya se aprecia el anuncio de la serie en esta versión local.