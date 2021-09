Conforme a los criterios de Saber más

Entre los animes más populares de los últimos tiempos destaca “Tokyo Revengers”, una historia de un hombre de 26 que, bajo misteriosas circunstancias, puede regresar a su época escolar para detener el asesinato de su exenamorada. Fuera de los elementos fantasiosos tan comunes en la ficción japonesa, la historia creada por Ken Wakui gira en torno de la lealtad, sacrificio y violencia que envuelve a una de las subculturas que más ha perdurado en la sociedad japonesa: la de los delincuentes juveniles conocidos como yankii (ヤンキー).

Pero, ¿qué son los yankii? En el texto “La percepción pública de los ‘bosozoku’ (pandillas de motociclistas) en Japón”, la autora Andreas Riessland los describe como un subgrupo de de estos conformados por estudiantes de secundaria “que muestran su desprecio a las autoridades escolares mediante comportamientos conflictivos, infracciones provocadoras, desprecio abierto de las normas escolares y desobediencia abierta”.

Mientras tanto, en el texto “Nuestros yankiis son diferentes de tus yankees” en The Japan Times, la autora Kaori Shoji describe el aspecto de los yankii de la siguiente manera: “ los yankii son pandillas escolares, de la variedad más genial a la que le gustan las motos, el pelo teñido y los uniformes personalizados ”.

Takemichi Hanagaki, el protagonista de "Tokyo Revengers". Foto: Crunchyroll.

Shoji también describe el ‘crecimiento’ de un yankii, señalando que estos comienzan su carrera a los 14 años inhalando pegamento y fumando frecuentemente cigarrillos, “una actividad peligrosa que suele llevarse a cabo en el tejado de la escuela”.

A pesar de su aparente aversión a la autoridad, estas pandillas siguen un rígido sistema jerárquico donde los yankii más jóvenes tienen que obedecer a sus ‘senpai’ o mayores. Adicionalmente, también se rigen bajo un estricto código de honor que puede variar entre pandillas, pero tiene como pilares los valores de la sinceridad (seii), agallas (konjyo) y dedicación (nyukon).

La similitud entre el nombre yankii y el término para describir a los estadounidense (yankee) no es coincidencia. Y es que las pandillas japonesas se inspiraron en los soldados norteamericanos que fueron estacionados en el país del sol naciente después de la Segunda Guerra Mundial.

Esta inspiración queda en evidencia con su fascinación con los tintes rubios y, quizás más prominentemente, por la popularidad del peinado pompadour entre las bandas de yankii, haciendo una línea directa entre esta cultura y la de los greasers de 1950, también con estrellas como Elvis Presley, Marlon Brando y James Dean utilizando en ocasiones este estilo.

Los yankii empezaron a aparecer en la década de los 70, aunque fueron más prevalentes en las décadas de los 80 y 90, si bien se mantienen hasta la actualidad, sus posturas se han vuelto menos radicales en los últimos años.

“Todavía manejan motos trucadas, pero ahora respetan las normas de tráfico y no tienen interés en unirse a las bandas de motociclistas. No se identifican con los yankii mostrados en mangas populares de hace una generación”, indica Harada Yohei, autor del libro “Economía Yankii: Los nuevos conservadores como líderes del consumo”. Según el investigador, en las últimas década ha habido una prevalencia de ‘yankiis suaves’ , menos rebeldes a las estructuras sociales, dejando también atrás el estereotípico look de esta subcultura.

En la ficción, los yankii se popularizaron en el manga por la serie “Be-Bob High School” de Kazuhiro Kiuchi, que giraba en la vida de dos amigos pandilleros. Personajes de este estilo también han aparecido en otros importantes mangas y animes a lo largo de los años, como Kazuma Kuwabara de “Yu Yu Hakusho” (1990), Hanamichi Sakuragi de “Slam Dunk” (1990), casi todo el elenco de “Cromatie High School” (2000) y más recientemente en tiras cómicas como “Beelzebub” (2009) y el propio “Tokyo Revengers” (2017).

Película basada en el manga "Be-Bob High School", la cual ayudó a popularizar a los yankii en la ficción. (Foto: Central Arts)

Hay que notar que en este último caso, el autor Ken Wakui pudo sacar inspiración en la vida real. Respondiendo a una pregunta para la casa editorial francesa Glénat en 2019 (traducida por pledgetimes.com), el ‘mangaka’ afirma que “el punto inicial (de ‘Tokyo Revengers’) vino de mi editor, que quería leer una historia sobre ‘yankiis’. Esto me interesaba, porque no tenía idea de cómo eran ahora. Es así que tuve la idea de que el héroe viajaba a través del tiempo, para poder describir a los yankii de inicios del 2000, cuando era uno de ellos. ”

En una entrevista con el periódico Le Monde, Wakui habrá de otra razón por la que eligió ese periodo. “Quería hablar de un tiempo cuando las pandillas tenían estilo. Los antiguos delincuentes eran miembros de pandillas con principios y sin dinero, como es el caso en la actualidad”, señaló.

En otro momento notó que “estar en una pandilla era, al menos en mi tiempo, todo sobre el folclore, sobre la apariencia. Si terminamos peleando, era contra otro delincuente y no contra los ciudadanos, con quienes nos manteníamos respetuosos y corteses.”

Puedes encontrar “Tokyo Revengers” en el servicio de streaming Crunchyroll. Actualmente hay 21 episodios disponibles en la plataforma, con un nuevo episodio saliendo cada semana. Los suscriptores premium de la plataforma pueden ver los capítulos siete días antes.

