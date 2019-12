Una de las características de “Betty la fea”, exitosa telenovela creada por el fallecido Fernando Gaitán, es que durante su rodaje tuvo cameos o apariciones breves de personajes famosos internacionalmente como Cecilia Bolocco pero también de otros con amplio reconocimiento en Colombia.

Uno de estos últimos fue Alberto Linero, carismático sacerdote (real) que apareció en el capítulo final de la telenovela de RCN para casar a Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco).

Aunque su participación fue breve, el entonces joven sacerdote Linero dedicó conmovedoras palabras hacia los novios. Habló sobre la importancia del vínculo familiar, y también se expresó en torno a factores como la importancia de llevar los aros de casados siempre puestos.

“El hombre y la mujer que quiere ser feliz tiene que aprender a amar y aprenderse a dejar amar (...) ustedes hoy celebran el amor, el amor que es capaz de perdonar, aún de sanar las heridas más profundas del corazón (...) Para que el amor sea eterno tienen que amarse todos los días. Y tienen que meter la espiritualidad en sus vidas, ser capaces de trascender”, indicó.

La aparición del sacerdote Linero volvió a llamar la atención en este 2019 a raíz de la exitosa reposición de “Betty la fea” en el primetime de la TV colombiana. En septiembre pasado, Linero reveló en una entrevista con Blu Radio que dejaría de ejercer el sacerdocio para empezar una nueva etapa en su vida.

Y este martes, Linero dio cuenta de la respuesta del Vaticano. “Me ha escrito el cardenal Stela en nombre del papa Francisco. Él me ha respondido, ¿y saben qué? Me han concedido la gracia de la dispensa de mis compromisos sacerdotales, es decir, me han liberado del compromiso del celibato y del de la obediencia. Además, me han invitado a seguir viviendo como un católico. Es emocionante para mí porque es la respuesta oficial que esperaba para seguir este proceso de mi vida de otra manera”, manifestó Linero.

El hoy retirado sacerdote consideró sumamente importante recibir una respuesta. “La dispensa es decirme: Alberto, no tienes que seguir cumpliendo los compromisos que hasta hoy estabas cumpliendo. Yo no renuncié al sacerdocio. No se puede renunciar a un sacramento ni a lo que uno es. Porque el sacramento imprime carácter. Yo solo pedí no ejercer más y el Papa acaba de concederme esa gracia, y digo esa palabra porque así lo plantea la carta, como un don, como una bendición”, finalizó.

En otro momento, Alberto Linero dijo que la carta le invita a seguir desempeñando servicios útiles a la comunidad cristiana. Por último, se le autoriza a impartir el sacramento de la reconciliación en caso de emergencias. “Esto significa que si alguien está muriendo delante de mí y pide este sacramento yo estaré obligado a ejercer como sacerdote. Eso me emociona”.

Por último, consultado sobre si va a casarse o no, Linero dijo que no tiene motivos para ocultar sus sentimientos ante sus seguidores. Por lo mismo, prometió que anunciará y presentará a esa mujer que lo motive a contraer nupcias.

“Algo que me ha caracterizado es que he vivido siempre como alguien que se esfuerza por ser coherente. Dios sabe el esfuerzo que he hecho en ese sentido. Si me voy a casar les contaré, se las muestro (a la mujer). Si no he publicado algo sobre esto es porque creo que ella merece intimidad”, indicó.