Ya no va más. La periodista Juliana Oxenford anunció que ATV decidió no renovarle el contrato, por lo que estaría dejando la casa televisiva en la quincena de diciembre, mientras que su productor Javier Ávila abandonaría el programa este 24 de noviembre.

De este modo, Oxenford se retirará del canal tras cuatro años de emisión. Como se recuerda, Juliana estuvo previamente en Latina TV por tres años.

“Javier Ávila y yo tenemos un contrato que está a punto de vencer. Es viernes y no quiero que el sábado y el domingo salga en todos los periódicos y que yo no me haya referido al tema”, indicó Juliana.

En ese sentido, Oxenford reveló que ATV le comunicó su salida el lunes 20, a su vez, la periodista aclaró que tanto ella como Javier Ávila no renunciaron.

“Estoy hasta el 15 de diciembre... Me voy agradecida por la libertad que me han dado. Tengo una voz que no ha coincidido con el 95% de las voces”, añadió.

Por otro lado, Juliana minimizó las razones de ATV para cesar su contrato, sin embargo, les agradeció por haberla recibido a pesar de su forma polémica de conducir en televisión.

“Las razones que nos han dado, no importan. Lo que está claro es que el canal considera, y está en todo su derecho de tener aquí una conductora que se alinee a lo que el canal quiere. Entiendo que mis formas no les gusta, pues no sé, es decisión de ellos, no la tomé yo ni Javier Ávila”, sentenció la periodista.





Juliana Oxenford adelantó su salida de ATV en redes sociales

¿Qué dijo Juliana Oxenford acerca de Javier Ávila?





Previamente, Juliana Oxenford adelantó el anuncio de su salida en redes sociales, por lo que dedicó un mensaje emotivo a Javier Ávila, destacando su habilidades profesionales y cualidades humanitarias.

“Eres el mejor productor, amigo y persona que he conocido. Siete años después nos toca despedirnos. Gracias por tu paciencia, por enseñarme tanto, por tu honestidad, por como defiendes la verdad desde esta trinchera que ya no estará pero que siempre recordaremos”, escribió la comunicadora.

Javier Ávila dejará la producción de “Al estilo Juliana” el viernes 24 de noviembre, mientras que Oxenford abandonará su puesta en la conducción el próximo 15 de diciembre.





Javier Ávila y Juliana Oxenford