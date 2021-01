Zendaya se sumerge en las turbulencias y el caos del amor con “Malcolm & Marie”, película dirigida por Sam Levinson, el creador de “Euphoria”, y en donde la actriz se mide en un duelo interpretativo de altos vuelos a John David Washington.

Zendaya, Washington y Levinson presentaron hoy de forma virtual esta cinta, que se estrenará en Netflix el 5 de febrero, y reflexionaron sobre las dificultades que entraña un proyecto concebido y rodado durante el confinamiento.

“Sam me dijo: ‘¿Por qué no hacemos algo con solo dos personas, eliminamos todo lo demás y lo hacemos en blanco y negro? Una obra de una pareja ambientada en unas pocas horas, con solo una localización. Y tienes a un cineasta que vuelve a casa de estrenar su película y está ahí con su chica (...) y entonces se desata el caos’”, recordó Zendaya. “Y le dije: ‘Ya me tienes, ve a por ello. Hagámoslo’”, añadió.