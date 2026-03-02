La CIA y el destino del ayatola Jamenei: ¿Cómo lo localizaron?

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque militar masivo contra territorio iraní. La ofensiva fue coordinada. Y según Israel… esto recién empieza. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que existen “señales” de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habría muerto en el ataque. Donald Trump respaldó esa versión y calificó la operación como un “éxito”. Niños asesinados. Misiles. Ataques cruzados. Advertencias de expansión regional. Esto podría convertirse en una guerra abierta en Medio Oriente.