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Met Gala 2027 cambia de rumbo: la moda extraordinaria de cada día

Met Gala 2027 cambia de rumbo: la moda extraordinaria de cada día

La Met Gala 2027 deja atrás la exposición sobre John Galliano y anuncia “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”: la moda extraordinaria puesta en diálogo con lo cotidiano.

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