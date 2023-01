Silvia se encontraba sumamente emocionada, porque luego de mucha espera había conseguido una entrada para ver a su cantante favorito que por fin venía a Lima: Harry Styles. La persona que le vendió la entrada, le dijo que solo tenía una y eso hizo que dudara un poco en ir, ya que lo iba a tener que hacer sola. Luego de darle vueltas, accedió y se enrrumbó en una experiencia única, en la que su única compañía era ella misma. Bailó, cantó, se sintió feliz y disfrutó del concierto. Silvia nunca se imaginó ir a un concierto sola, pero no se arrepiente y está segura que lo volvería a hacer.

Realizar actividades a solas

Como seres humanos, somos sociales por naturaleza y hacer cosas a solas, sin la compañía de otras personas, puede resultar extraño y podemos sentir miedo al enfrentarnos a una situación así. Lo cierto es que hacer actividades a solas tiene muchos beneficios para nuestro bienestar emocional. Ante ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con el psicoterapeuta humanista y especialista en salud intercultural, Humberto Briceño, “Artesano de mentes”, quien resalta los beneficios de realizar actividades por nosotros mismos.

“Es difícil generalizar que todos se sienten mal ejecutando actividades solos, pero esa “tristeza”, podría ser en realidad la pena que nos da no contar con una compañía, que en esos momentos nos valide y haga con su presencia una experiencia significativa ese momento. Pero, esa narrativa parte de la creencia de que no somos valiosos o de que no podemos tener instantes de felicidad con nosotros mismos”, comenta el especialista.

Algunos beneficios de realizar actividades a solas son:

Nos da la posibilidad de crear.

Nos da la posibilidad de entrar profundamente en relación con nuestro mundo interior y con lo que sentimos.

Nos da la posibilidad de mimarnos, engreírnos y darnos tiempo de calidad.

Nos permite tener más confianza en nosotros mismos.

¿Cómo aprender a disfrutar de mi soledad?

Dar el primer paso para realizar actividades a solas suena aterrador, incómodo o incluso tabú, pero es esencial intentar hacerlo, porque es saludable para nuestra mente tener ese espacio para pensar y disfrutar sin compañía de los demás. Briceño nos brinda algunas recomendaciones para empezar con ello: