Covid-19 e Influenza: Desmintiendo los mitos de estas infecciones respiratorias

A pesar de que Perú esté viviendo el fenómeno climático del niño, las temperaturas han comenzado a bajar, y en consecuencia, puede haber cambios en la salud de los ciudadanos. Entre los que se encuentran los virus respiratorios de la Influenza y el Covid-19, enfermedades virales que conviven desde el año 2020 y que no debemos dejar de tener presentes. Asimismo, existen diversos mitos alrededor del contagio de ambas, por ello, Bienestar El Comercio, conversó con el Dr. Óscar Guerra, Director Médico de Diagnósticos rápidos de Abbott para ayudarnos a desmentirlos.

El Covid-19 y la Influenza son unas infecciones causadas por virus, en los cuales, los síntomas más comunes son los de índole respiratorio.

SARS-CoV-2: Pertenece a la familia de coronavirus. Hay como seis especies que nos infectan a los humanos. Las últimas tres son las que nos han traído mayores problemas. Fue el SARS-CoV-1, el MERS y ahora el SARS-CoV-2, que fue el que nos produjo la pandemia.

Pertenece a la familia de coronavirus. Hay como seis especies que nos infectan a los humanos. Las últimas tres son las que nos han traído mayores problemas. Fue el SARS-CoV-1, el MERS y ahora el SARS-CoV-2, que fue el que nos produjo la pandemia. Influenza: Conformado por la influenza A y la influenza B. La influenza A generalmente ocurre en animales, por lo tanto, se conoce como una enfermedad zoonótica, está relacionado con las aves, a porcinos y también produjo una pandemia a comienzo de 1900 y de ahí tenemos la influenza B que es básicamente que infecta a humanos.

¿En qué se diferencian ambas enfermedades?

Según el experto, encontrar una diferencia entre ambas infecciones es una gran discusión y últimamente los expertos están definiendo que cumplen con sintomatología común:

Sintomatología del Covid-19 y la Influenza Tos seca Fiebre Fatiga (cansancio) Dolor de garganta Mucosidad nasal o nariz tapada Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) Dolor muscular y molestias corporales Dolor de cabeza Cambio o pérdida del gusto o el olfato, aunque es más frecuente con el COVID-19.

“Si bien es cierto, el curso de la influenza es mucho más rápido, porque es más patogénica. En lo que se demoran los médicos un poquito más, es en reconocer para de tratar clínicamente ambas infecciones. Para facilitar su reconocimiento, se debe realizar una prueba de detección”, agrega.

Mitos sobre estas enfermedades respiratorias

El Dr. Guerra nos ayuda a desmentir algunos mitos que se han escuchado en los últimos años sobre ambas infecciones.

1. El invierno influye en que podamos contraer alguna de estas enfermedades

Falso. Lo que puede influir es que por el invierno se cierran las puertas, entonces al haber menor circulación de aire, vamos a tener mayor contacto con los virus en ambientes cerrados. Si bien es cierto, el frío impacta con algunos mecanismos de defensa en las vías respiratorias como en la fluidez de los mocos, sin embargo, el verdadero factor es la exposición y el contacto que uno tiene con el virus.

2. Contagiarse de alguna de estas infecciones es como tener un resfriado

Falso. Actualmente, existe “el post Covid” o el “Covid prolongado”, donde sus síntomas pueden persistir por más allá de 14 días y cuando desaparecen, después de tres cuatro meses aparecen nuevamente con unos síntomas como disnea, fatiga, dolor de cabeza, pero el único antecedente en ese caso es el Covid-19.

“No es como un resfriado común, tiene complicaciones adicionales. También se ha visto que las personas luego les dio una enfermedad severa a nivel pulmonar. A diferencia de un resfriado, la gente tiene que prevenirlo vacunándose y evitando reinfectarse”, acota.

3. Comer saludablemente evita el contagio de estas infecciones

Falso. Contagiarse de estas infecciones es una sumatoria de varios factores. Una alimentación saludable va a ayudar a tener un sistema inmune que responda mucho más rápido y va a ayudar a eliminar el virus más rápido cuando ingrese al cuerpo. Este factor no funciona solo, se complementa con actividad física, no consumiendo bebidas alcohólicas, no consumiendo tabaco, etc.

4. Haber tenido Covid-19 o Influenza puede desencadenar cáncer de pulmón

Falso. En los estudios no se ha reportado estas infecciones respiratorias puedan causar cáncer al pulmón. Lo que sí se ha visto es que cuando se da la pandemia con Covid-19, el virus original produjo una neumonía intersticial y los pacientes severos después tuvieron compromiso pulmonar crónico y eso es lo que afectaría el pulmón.

5. Usar ivermectina o dióxido de cloro ayuda a curar estas infecciones

Falso. Ninguna de estas ayuda a controlar los síntomas del Covid-19 o la Influenza. El experto menciona que lo mejor es que si el paciente tiene síntomas, se haga la autoprueba de Covid-19, además existe una prueba en conjunto de ambas enfermedades. Luego, pedir una consulta con un experto, no es recomendable automedicarse, pero si aún no se han vacunado lo deben hacer.