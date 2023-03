Entre los síndromes compresivos, el Síndrome del Túnel del Carpo (STC) es el más común en las personas. Esta condición afecta a 1 de 1.000 personas en la población y, además, está comprobado que la gran mayoría lo va a sufrir al menos una vez en su vida. A pesar de que puede iniciar como una simple molestia, es fundamental saber en qué momento buscar ayuda profesional e iniciar un tratamiento antes de que la situación se agrave.

Para saber más al respecto, Bienestar de El Comercio conversó con Eduardo Romero, Médico Cirujano de Mano de la Clínica San Felipe. En esta ocasión, el especialista nos compartió información valiosa sobre los factores que pueden llamar al Síndrome del Túnel Carpiano y qué tratamientos se requieren para eliminarlo.

¿Por qué se genera el Síndrome del Túnel del Carpo?

El STC es un síndrome compresivo. Es decir, en esta afección, el dolor es generado por la presión que se genera sobre una estructura. Debido a esto, se genera una disfunción del nervio, generando cansancio rápido al hacer actividades, adormecimiento y problemas de coordinación.

“ No existe una acción que provoque directamente este síndrome. Sin embargo, existen algunos factores que pueden hacer que alguien sea más proclive a padecerla . Por ejemplo, es más común que la sufran personas que trabajan frecuentemente con las manos, personas con sobrepeso u obesidad y personas con diabetes”, aclaró el experto.

En los casos mencionados previamente, el médico añadió que, para poder prevenir el Síndrome del Túnel Carpiano, es necesario que las personas cuiden su propia condición. Por ejemplo, un diabético, al tomar las medidas correspondientes que le indique un especialista, podrá cuidarse de los efectos adicionales que puede atraer su enfermedad, como sería el caso del STC.

¿Cómo se combate un caso de Síndrome del Túnel Carpiano?

Romero indicó que es necesario analizar la gravedad del caso para poder asignar un tratamiento apto . “Los efectos del STC son molestias muy insidiosas que vienen de a pocos. Si una actividad que realizaste recientemente te genera dolor por unos momentos, es común. Sin embargo, si se da 2 o 3 veces por semana, si a la persona la levanta el dolor o si es muy repetitivo, será necesaria una intervención”, estableció.

El tratamiento depende de la severidad. Si es un caso leve, lo usual es que se receten antiinflamatorios. Además, la medicación viene de la mano con reposo, terapia física o férulas para la comodidad del paciente. Por otro lado, si el caso está un poco más avanzado, se pueden realizar infiltraciones para reducir la molestia.

¿Se puede solucionar el Síndrome del Túnel Carpiano con cirugía?

Si se muestra un cuadro muy severo de Síndrome de Túnel Carpiano, se puede acudir a la intervención quirúrgica. “Cada tratamiento tiene un porcentaje de mejora. Sin embargo, si las dos primeras opciones no funcionan, se suele derivar al paciente al siguiente escalón hasta llegar a la operación. La intervención quirúrgica tiene un gran porcentaje de efectividad. No obstante, en el caso de que no se libere correctamente el nervio, es probable que la molestia regrese”, agregó el experto.

Para finalizar, el médico de mano hizo énfasis en que el STC empieza a elevar sus incidencias en las personas con 30 años o más. Esto se debe a que se incrementan los factores que comentamos previamente, como el sobrepeso o la diabetes. “Además, esta edad puede llegar con otros problemas de dolor, como inflamación de los tendones o la artritis”, concluyó.