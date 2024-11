El presidente de CADE Ejecutivos 2024, Fernando Barrios y Carlos Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, cerraron la edición número 62 del evento reflexionando sobre los mensajes de reconstrucción del futuro del país, las soluciones y desafíos más urgentes que enfrenta el Perú.

Barrios señaló que el país enfrenta una paradoja pues tiene un enorme potencial, pero queda atrapado en su crecimiento mediocre, desigualdad, informalidad laboral, inseguridad y desconfianza en las instituciones.

“Como señaló el expresidente Uribe, sin seguridad no hay confianza y sin confianza no hay prosperidad. Este deterioro no es fruto del azar, sino el resultado de décadas de desatención a la construcción de un Estado funcional y de una visión compartida”, dijo, y agregó que el futuro del Perú no puede depender únicamente de políticos y funcionarios, por lo que se requiere del compromiso de todos.

En el resumen de las exposiciones, subrayó tres elementos esenciales para el progreso: las buenas prácticas de política pública, las políticas económicas eficientes y los servicios públicos de calidad.

Asimismo, agregó que para un crecimiento sostenible y duradero se necesitan de inversión, desarrollo de capital humano y un Estado eficiente, lo que pone en primer plano la importancia de mejorar la productividad.

A su turno, Galdos afirmó que el Perú atraviesa por un momento crucial con oportunidades de construir un futuro más justo, próspero e inclusivo. “En las sesiones de debates hemos visto claros ejemplos de cómo podemos actuar con decisión, con visión y con compromiso para superar nuestras dificultades”, agregó.

Además, señaló que, desde IPAE Acción Empresarial, aportarán con la creación del CADE Escolar a partir del 2025 y también del recién creado CADE Salud.

“Estas propuestas no quedarán en ideas. Vamos a encargarnos de que sean impulsadas con un seguimiento constante para lograr que se concreten. Este CADE ha demostrado que no hay excusas para la inacción. Es nuestra responsabilidad, como líderes, tomar la iniciativa y liderar los cambios que el país necesita. No podemos seguir esperando ni esperar que otros actúen en nuestro nombre”, anotó.

Así, con la capacidad de innovar y la aspiración de que la justicia y equidad del crecimiento económico sean sinónimo de bienestar para todos, Galdos invitó a que el mensaje de CADE y las ideas propuestas se transformen en acción en cada una de las instituciones.