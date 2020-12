Conforme a los criterios de Saber más

Dicen que la negación es la antesala del dolor más profundo. Ha pasado más de un mes del descenso de Alianza Lima y sus directivos aún no proyectan un 2021 en la segunda división. Las pocas noticias que circulan del fútbol local, como cada final de diciembre, se relacionan directamente con refuerzos y despidos; sin embargo en el club íntimo todo está congelado. Quieren aliviar el sufrimiento con una temperatura bajo cero.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Pudo ser mejor: todas las cifras y lo que dejó la selección peruana en este 2020

“No podemos informar nada al respecto, porque aún no se ha decidido nada”, nos respondió una fuente del club que pidió que guardemos su nombre en reserva. Ya estamos casi en la víspera del 2021 y en Alianza Lima han acumulado asignaturas pendientes en el manejo deportivo de la institución. “Alianza Lima aún no evalúa jugar en Segunda División”, le respondió el delegado blanquiazul, Tito Ordóñez, al programa radial “Las Voces del Fútbol”. Los blanquiazules esperan una resolución favorable en el Tribunal de Licencias (saldría mañana). Esa es la razón de tanto silencio en La Victoria: no aceptan jugar la Liga 2 y por eso sus únicas fichas movidas han sido para despedir a Leao Butrón y Rinaldo Cruzado. ¿Cuáles son las principales urgencias acumuladas?

Pepe Soto habló de la posibilidad de dirigir a Alianza Lima. (Foto: GEC / Video: América TV)

-No tienen técnico-

Una de las primeras decisiones, post decenso, que tomó la administradora Kattia Bohórquez fue comunicar el despido definitivo del entrenador Daniel Ahmed (quien había pasado de las divisiones menores al equipo principal) y del director deportivo, Víctor Hugo Marulanda. Quien se quedó en su cargo fue el gerente deportivo José Bellina. Hasta hoy no se conocen reemplazos ni para Ahmed ni para Marulanda.

Los nombres de Rafael Castillo y José Soto han aparecido como las principales opciones para afrontar el reto del ascenso. Sin embargo, el 2020 se cierra con un Alianza Lima sin comando técnico a la vista. Esa debería ser una de las prioridades antes que arranque el 2021.

-Las liquidaciones-

Al cierre de esta nota, manejamos la información que Daniel Ahmed no pudo cobrar la liquidación por su tiempo de servicio en Alianza Lima. “Es la última vez que voy a hablar del tema. Quisimos dialogar para cerrar todo y nadie nos contestó. No quiero llegar al tema judicial, pero hay más de tres familias perjudicadas. Kattia Bohórquez fue quien nos contrató y quién nos despidió”, nos declaró en estos últimos días Daniel Ahmed.

Los problemas en Alianza Lima, este año, no han sido solo en el ámbito deportivo, sino también en lo administrativo. A este pedido de Ahmed, habría que sumarle todos los inconvenientes legales que tuvo que afrontar Alianza Lima para despedir a Jean Deza. El desembolso de indemnización fue por varios miles de dólares. Este mal manejo también está abriendo un forado tremendo en la economía del equipo victoriano.

-Gabriel Achilier varado-

Quien también está cumpliendo casi un mes en el Lima es el defensor ecuatoriano, Gabriel Achilier. El ex mundialista llegó para hacer cumplir su contrato firmado con Alianza Lima, sin embargo la realidad deportiva blanquiazul también va a repercutir en lo económico. Desde La Victoria ya le comunicaron que si se resuelve que deben jugar la Liga 2, será imposible pagarle el monto acordado.

Con Alianza Lima en Segunda División, solo será posible pagarle a Achilier la mitad de lo pactado hace tres meses. Por ello, han aparecido dos soluciones: que firme contrato con otro club o que sea prestado a un club peruano de Primera División.

Gracias por los 9 años de entrega y amor a la institución.

Por los títulos nacionales del 2003, 2004, 2017, subcampeonatos del 2018 y 2019, donde fuiste pieza clave. Transmitiste seguridad en el arco y personalidad en cada partido.



¡Muchos éxitos!



¡Gracias, ‘viejo’!🙌🏾 pic.twitter.com/aZeMRj58Pg — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 29, 2020

-Los despidos-

Lo único formal en Alianza Lima estos últimos 30 días han sido mensajes de despedida para jugadores como Joazhiño Arroé, Carlos Ascues, Francisco Duclós y dos históricos como Rinaldo Cruzado y Leao Butrón.

“Me llamó José Bellina y me comunicó que no iba a renovar, que es parte del plan que están llevando a cabo, y es entendible. Quiero agradecer totalmente a todas las personas que me están escribiendo”, declaró dolido Leao Butrón a RPP Deportes. El golero nos declaró hace tres semanas que estaba dispuesto a jugar en Segunda División, pero no encontró eco en la dirigencia blanquiazul.

Alianza Lima tiene todo el derecho de buscar acciones legales para reclamar por lo que consideran justo. Sin embargo, eso no debería condicionar tanto el manejo deportivo. Pasan los días y el único mensaje que recibimos es: en Alianza muchos se van, pero nadie viene.





MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Fútbol Peruano: Alianza Lima y los 12 equipos que disputarán el ascenso en 2021 | VIDEO