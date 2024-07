Un emocionado Ángel Di María se pronunció este domingo tras ganar la Copa América, junto a Messi y de la mano de Scaloni, un título que “soñó” y puede festejar en su última experiencia con la Albiceleste, señaló luego de vencer a Colombia.

“Estaba escrito, era de esta manera, se lo dije anoche a los chicos en la cena, que era la última Copa América y se terminaba acá. Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba y me retiraba de esta manera”, declaró al término del partido jugado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina derrotó a Colombia por 1-0 con gol de Lautaro Martínez y se coronó bicampeón. Aunque “parece fácil salir tantas veces campeones”, no lo es, aclaró.

“Lo sé porque viví del otro lado también, durante 10 años luchándola, peleándola, no es fácil, llegar a las finales y ganarlas y ahora se está dando. Es así, en algún momento se tenía que dar”, agregó.

“Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que nada, como le dije anoche a los chicos estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, qué mejor que así, no?”.

“Se lo dije a muchos de los chicos de la anterior camada, me hubiese gustado también ganar una con ellos, lo merecíamos también, pero bueno, se dio en este momento, el seguir insistiendo y estos chicos me dieron todo”, expresó.

Y sobre la lesión del capitán Lionel Messi, que lo sacó en el minuto 65, Di María afirmó: “no estoy contento porque tuvo que salir de esa manera, por el problema del tobillo, pero por fin hoy pudimos nosotros ganar para él, darle la alegría a él”. “Creo que fue una noche redonda”, concluyó ‘el Fideo’.