Si nos preguntamos por Ludovic Giuly, pocos sabrían de quién se trataba. El francés era un simple mortal que habitaba en el firmamento del Barcelona de Frank Rijkaard, donde brillaban estrellas como Andrés Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto’o, entre otros. Sin embargo, su historia cambió repentinamente en una noche resplandeciente en San Siro.

El juego de Giuly ha pasado mayormente desapercibido en el Barcelona, tras permanecer a la sombra de las soberbias actuaciones de sus compañeros. Aún así, el volante francés no decepcionaba ante la confianza de Rijkaard. Siempre cumplió, pero no sobresalía como los de su alrededor. Sin embargo, su nombre pasó a la historia, tras abrirle las puertas del triunfo a los culés en la Champions League 2005/06.

Un día como hoy, hace 14 años, Barcelona llegaba en condición de aguafiestas al Estadio San Siro. Los azulgranas perseguían ambiciosos su pase a la final en París, pero siempre cuidadosos ante un rival tan fuerte como el AC Milan de Gennaro Gattuso, Kaká, Andrea Pirlo, entre otros. Rijkaard, entonces, esperaba que uno de sus dirigidos se vista de héroe ante la presión del entonces seis veces campeón de Europa. Y así sucedió.

No fue Iniesta, tampoco el goleador Eto’o, mucho menos Carles Puyol. Inesperadamente, fue Ludovic Giuly quien se vistió de héroe blaugrana. ¿Acaso alguien pudo sospechar de él como la estrella más resplandeciente en San Siro? Quizá sí, quizá no. Lo cierto es que el francés supo cumplir exitosamente la mayor hazaña en su carrera.

Ronaldinho, el otro protagonista de la noche, nunca perdió su toque mágico. El brasileño fue el cómplice perfecto para la proeza de Giuly. Tras deshacerse de Gatusso, ‘Dinho’ ejecutó un sensacional pase con destino al volante francés, que apareció fortuitamente en el área rival y remató potentemente hacia las redes de Dida, que nada pudo hacer para detenerlo.

“Ese fue el gol más importante de mi carrera y me enorgullece mucho. El pase de Ronnie fue sensacional. Aún no sé por qué estaba yo allí, por el centro, porque jugaba por la derecha, pero él me vio y me puso el balón perfectamente”, dijo hace Giuly hace algunos años en una entrevista con el medio español Mundo Deportivo.

El gol del francés fue el único del partido y Barcelona logró un gran triunfo como visitante. Todo se definiría en la vuelta en el Camp Nou, donde hubo muchos cruces de emociones, pero ningún gol más. Solo el nombre de Giuly apareció en el marcador global, permitiéndole el pase a la final a los azulgranas. El resto es historia. El conjunto de Rijkaard levantó la segunda ‘Orejona’ de su historia en aquella temporada.

Ya se cumplen 14 años de la mágica noche en la que Ludovic Giuly se convirtió en el fortuito héroe del Barcelona y pasó a la historia. En Deporte Total te dejamos las mejores imágenes de la gran hazaña del exfutbolista francés.

