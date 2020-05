"Jugar sin hinchada es como bailar sin música"

Eduardo Galeano

Hasta hace algunos meses nadie -o casi nadie- se hubiera planteado la posibilidad de vivir sin fútbol. Acostumbrados a hacer rodar nuestra vida como si llevásemos el balón hacia el área contraria, nunca se nos ocurrió pasar un fin de semana sin esa adrenalina que nos ofrece un partido, sin ese grito desaforado que estuvo a punto de romper nuestras cuerdas vocales, sin ese abrazo cómplice en las gradas de una tribuna o frente a un televisor. Sin embargo, la rápida propagación del nuevo coronavirus en todo el mundo nos arrebató lo más importante de lo menos importante, como diría Jorge Valdano.

Como un efecto dominó, y de forma muy repentina, el fútbol empezó a derrumbarse, aunque algunas ligas como la de Bielorrusia se mantuvieron en pie durante esta época de cuarentena. Pero los cinco grandes campeonatos de Europa se vieron obligados a cerrar sus puertas: Serie A (9 de marzo), Liga española (12) y Premier League, Ligue 1 y Bundesliga (13). El último partido de estas cinco competiciones fue el 11 de marzo: el Borussia Mönchengladbach 2-1 Colonia por la liga alemana. Un clásico del Rin muy particular, ya que fue el primer encuentro con tribunas vacías en la historia del torneo germano. Las gradas desoladas del Borussia-Park fueron toda una rareza para el torneo con más concurrencia en el mundo, con un promedio de 43 mil espectadores por partido en los último 15 años, según un estudio del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).

El Borussia Mönchengladbach pondrá figuras de cartón de tamaño natural con las fotos de los fanáticos en las gradas. (Foto: agencias)

Aquel encuentro, sin los cánticos de la hinchada, era una premonición de lo que está por ocurrir. Después de dos meses, este sábado el balón volverá a rodar sobre el césped de un estadio. La Bundesliga será la primera gran Liga en marcar el camino con la reanudación de la jornada 26, una medida opuesta a la que tomó la Ligue 1 al dar por terminada la temporada coronando al PSG de Neymar y Kylian Mbappé.

¿Por qué en Alemania vuelve el fútbol?

Lamentablemente, en estos tiempos de coronavirus, muchas cosas se miden en base a cifras de casos confirmados y muertes. El fútbol no es la excepción. Alemania es el séptimo país en el mundo con más personas contagiadas (173.171) -solo está por detrás de Estados Unidos (1′367.444), Rusia (232.243), España (228.030), Reino Unido (226.463) Italia (221.216) y Brasil (178.214); pero con 7.738 fallecidos, una letalidad muy baja. En ese contexto, la Bundesliga saca a relucir su prolijidad para reactivar una industria castigada, en riesgo, que necesita que el esférico vuelva a ponerse en juego. Así sea sin público. “Iniciamos un camino audaz”, dijo Angela Merkel, Canciller de Alemania, al momento de oficializar la vuelta a la actividad de los 38 clubes profesionales de Primera y Segunda. “Ahora tenemos que cuidar que la situación no se descontrole”, advirtió esperando que sus palabras no traigan consigo mala suerte.

El Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y RB Leipzig cedieron 20 millones de euros cada uno, correspondientes a los derechos de TV, para auxiliar a los clubes de la Bundesliga y Bundesliga 2 más perjudicados por los efectos del coronavirus. (Foto: Bundesliga)

Protocolos para evitar contagios de coronavirus

La Liga de Fútbol Alemana (DFL, por sus siglas en alemán) mandó normas estrictas, dentro de un protocolo sanitario de 41 páginas, en el que detallaban ciertas condiciones para que se reanude la Bundesliga.

Se permitiría un máximo de 322 personas dentro de un estadio: 98 en el campo de juego y 115 en las gradas. Mientras que otras 109 personas, incluido el personal de seguridad, estarían afuera de los recintos.

No se permitirían aficionados dentro o en los alrededores del estadio.

Se harán estudios clínicos con cinco laboratorios para garantizar pruebas adecuadas para detectar el coronavirus entre los jugadores.

Los futbolistas serán monitoreados regularmente por un funcionario de salud y del equipo. Si resulta infectado se reportará de inmediato, pero el club no será sometido a cuarentena.

Las concentraciones, una nueva experiencia

La DFL también se pronunció sobre las concentraciones de los equipos e informó a los clubes que deben aguardar la jornada del fin de semana en hoteles escogidos por la DFL y usados exclusivamente para los conjuntos. Además, los futbolistas deben guardar el distanciamiento social entre sí (dos metros), usar siempre mascarillas, no tener contacto con nadie del hotel, estar en habitaciones individuales, tener a la mano desinfectantes, no tocar los celulares u ordenadores de otras personas, ni siquiera pueden tocar los botones del ascensor del mismo hotel.

“Esto es un circo, una faena para los jugadores porque estamos apartados de nuestras familias. Pero hay que hacerlo así, es un mal necesario para que vuelva el fútbol”, declaró en exclusiva un jugador del fútbol alemán al diario “Marca” de España. Lo hizo en anónimo, las razones saltan a la luz.

Pero eso no es todo. Los equipos deberán comer en salones especialmente aclimatados. El personal de limpieza o los encargados de la cocina deben ser lo más reducido posible. No está permitido el uso del gimnasio.

Así está la Bundesliga antes de su reinicio

Este sábado todos los amantes del fútbol estarán prendidos a las pantallas de Fox Sports e ESPN. La función del fútbol alemán se reanudará después de una pausa obligada por el coronavirus. A continuación te detallamos cómo estaba la Bundesliga antes de la para.

El Bayern va por el octavo título al hilo

En la fecha 14, el Bayern marcha séptimo a siete puntos del líder, Mönchengladbach. Todo hacía indicar que, después de siete temporadas, el fútbol alemán iba a celebrar a otro campeón. Sin embargo, tras la llegada de Hans-Dieter Flick en lugar de Niko Kovac, los de Múnich comenzaron una remontada épica: 10 victorias y un empate en las últimas once jornadas.

Ahora, previo al reinicio, los bávaros son líderes absolutos con cuatro puntos por encima del Borussia Dortmund, a falta de nueve juegos. Y este domingo (11 a.m. / hora peruana ESPN 2) visitarán al Unión Berlín (puesto 11°).

Champions League: cuatro equipos para tres cupos

Dejando de lado al líder Bayern, entre el segundo (Dortmund) y el quinto (Bayer Leverkusen) hay solo cuatro puntos de diferencia: BVB (51), RB Leipzig (50), M’gladbach (49) y Leverkusen (47). Todos ellos lucharán por acceder a la siguiente edición de la Champions League.

Europa League: hasta el décimo tiene chances

El Schalke 04 marcha en el sexto lugar con 37 puntos y ocupa la última plaza que da acceso a la Europa League. Sin embargo, hay cuatro equipos más que tienen posibilidades de quitarle el boleto: Wolfsburgo y Friburgo (36), Hoffenheim (35) y hasta el Colonia (32) pueden entrar en la pelea por ir a competiciones europeas.

Descenso: el Bremen de Pizarro en aprietos

En la última temporada de Claudio Pizarro como profesional, su Werder Bremen no la pasa nada bien. Los ‘Lagartos’ se ubican penúltimos en la tabla con 18 unidades, dos más que el colero Paderborn. Están a cuatro de la zona de repechaje que está en manos del Düsseldorf y a seis de salvarse. ¿Lo lograrán? Está complicado (vienen de cuatro derrotas y un empate), pero no imposible. Eso sí, es necesario resaltar que el ‘Bombardero de los Andes’ no estará en el reinicio el campeonato (ante Bayer Leverkusen el lunes a la 1:30 p.m.) por una contractura.

😕 @pizarinha tiene una lesión muscular y no podrá estar disponible para el reinicio de la #Bundesliga.



¡Pronta recuperación, Claudio!

Lewandowski y Werner, los goleadores

La lucha también está en la tabla de goleadores. Y este ránking también es liderado por uno de rojo. Robert Lewandowski es el actual artillero del certamen con 25 tantos. El polaco es seguido por Timo Werner (21) del RB Leipzig. Más atrás, Erling Haaland, que llegó a inicios de año al Borussia Dortmund, lleva nueve tantos en ocho partidos.

Así, pues, el balón volverá a rodar. Alemania será la primera de las ligas top de Europa, las más vistas en el mundo. Sin embargo, será un fútbol distinto, uno que en condiciones normales no gustaría: sin público, sin fiesta. “Jugar sin hinchada es como bailar sin música”, diría el gran Eduardo Galeano. En estos tiempos de angustia prolongada está permitido dar algunos pasos de baile con la melodía en nuestras cabezas.

