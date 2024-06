Mira Dinamarca vs Inglaterra EN VIVO y online por la Eurocopa 2024 | Dinamarca se medirá este jueves 20 de junio con Inglaterra en el estadio Frankfurt Arena por la segunda fecha del grupo C de la Eurocopa 2024. El duelo dará inicio a partir de las 11:00 horas de Perú. Los ingleses lideran hasta el momento el Grupo C con 3 puntos y 1 gol, mientras que el equipo e Dinamarca ocupa el segundo puesto de la tabla y suma a penas 1 unidad y 1 anotación. Para Sudamérica y Centroamérica, ESPN tiene los derechos de transmisión de todos los partidos de la Eurocopa. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este duelo por medio de la web de DT El Comercio.

Posibles alineaciones de Dinamarca vs. Inglaterra | Por Dinamarca: Kasper Schmeichel; Andersen, Christensen, Vertergaard; Bah, Norgaard, Hojbjerg, Maehle; Christian Eriksen, Wind y Rasmus Hojlund. DT: Kasper Hulmand y en Inglaterra: Jordan Pickford; Walker, Sones, Guéhi, Kieran Trippier; Gallagher, Decaln Rice; Saka, Jude Bellingham, Phil Foden y Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Todas las decisiones arbitrales tomadas con el sistema de videoarbitraje serán explicadas en tiempo real en el estadio, y para los espectadores, durante la Eurocopa-2024 en Alemania (14 de junio-14 de julio), anunció este miércoles el responsable de la comisión de árbitros de la UEFA, Roberto Rosetti. (Video: AFP)