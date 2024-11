Celta de Vigo vs Getafe EN VIVO y ONLINE | Con este partido finaliza la jornada 12 de LaLiga, y con ello los equipos Celta y Getafe se enfrentan en un nuevo duelo este lunes 4 de noviembre del 2024 a las 3:00 p.m. (horal local de Perú) y 9:00 p.m. (hora local España). En esta duodécima fecha de la Primera División española, Celta jugará de local recibiendo a su contrincante Getafe en el estadio Abanca-Balaídos, ubicado en Vigo. El local se encuentra en el puesto 13 de la tabla con 13 puntos obtenidos tras una derrota en su último encuentro frente a Leganés. Por otro lado, el equipo de Bordalás viene de un reciente empate con Valencia y ha acumulado solo 10 puntos al momento. ¿Dónde ver la Liga de España? Sigue la transmisión de la liga española a través de Disney Plus y DSports. No te pierdas las incidencias del encuentro futbolístico a través de los canales mencionados y de la cobertura de El Comercio.

