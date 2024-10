Ver Colo-Colo vs Magallanes EN VIVO HOY: sigue la transmisión del partido de vuelta por la final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024. El duelo será hoy, martes 29 de octubre de 2024, a partir de las 18:00 horas de Chile (16:00 hora peruana), en el estadio Monumental David Arellano, en Santiago de Chile. El ‘Cacique’ perdió 3-0 en la ida y no da por perdida la serie. Hoy busca una verdadera hazaña. No te pierdas el encuentro y míralo aquí. ¿Dónde ver? El partido se puede ver por televisión a través de TNT Sports Premium. También se ve online vía streaming por TNT Sports en MAX. No recomendamos que se usen páginas para ver partidos gratis por internet, como Fútbol Libre TV, Roja Directa y otras.

