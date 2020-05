La plantilla de Real Madrid volvió este lunes a los campos de fútbol, en otro paso más hacia la tan esperada normalidad, pensando en el regreso a los entrenamientos grupales y reinicio de las competencias. La jornada de trabajo de la entidad merengue estuvo marcada por la presencia del belga Eden Hazard.

El atacante que llegó a Real Madrid -procedente del Chelsea- va camino a su plena recuperación de una dura lesión en el tobillo, que amenazó con que se perdiera lo que resta de la temporada. No obstante, la paralización por la pandemia le da tiempo a Hazard de reaparecer.

Por lo pronto, Eden Hazard entrenó con normalidad, como el resto de sus compañeros, y no tuvo dificultades para hacer contacto con la pelota. Otra de las novedades fue el retorno de Marco Asensio, quien sufrió una grave lesión en la rodilla.

Los jugadores de Real Madrid se ejercitaron desde las 10:00 a.m. (hora española) bajo la dirección de Zinedine Zidane -que tuvo que dar las indicaciones con mascarilla y guantes- y las estrictas normas sanitarias del protocolo de la LFP por la pandemia del COVID-19.

¿LaLiga vuelve en junio?

Javier Tebas, presidente de LaLiga, confesó este domingo que le “gustaría” que el campeonato liguero volviese el 12 de junio, aunque reconoció que no sabe la fecha exacta para retomar la competición porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios de coronavirus.

“Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española”, dijo Tebas, durante una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar, de Movistar.

NO DEJES DE VER