¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Botafogo HOY? La final de la Copa Libertadores ya tiene disponible la guía de canales que transmitirán el partido desde el estadio Más Monumental de Buenos Aires. A continuación, te mostramos cuáles son las señales que pasarán el partido decisivo por todo Sudamérica, España, México y Estados Unidos.

¿Dónde ver A tlético Mineiro vs. Botafogo EN VIVO ?

El canal principal que transmite el partido de Atlético Mineiro vs. Botafogo en Sudamérica es ESPN (No en todos los países), mientras que en México, los canales oficiales que pasan la transmisión en vivo son ESPN MX y Disney Plus.

En Perú lo pasa : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ En Argentina lo pasa: Fox Sports, Telefe y Disney Plus.

Fox Sports, Telefe y Disney Plus. En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ En Chile lo pasa: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ En Brasil lo pasa: Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+, Vivo Play, Globo y ESPN

Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+, Vivo Play, Globo y ESPN En España lo pasa: Movistar+

Movistar+ En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT

¿Qué canal es ESPN en mi país?

Argentina: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Telecentro (105 SD - 1011 HD), Flow (103 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Colombia: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Movistar TV (200 HD - 483 SD - 884 HD), Claro TV (540 HD - 1510 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Perú: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Movistar TV (200 HD - 483 SD - 884 HD), Claro TV (510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Chile: DirecTV (610 SD - 1621 HD), Movistar TV (480 SD - 884 HD), Claro TV (174 SD - 474 HD), VTR (49) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

México: SKY (548 - 1548), Izzi (895), Dish (338), Total Play (558) - Streaming: Disney Plus

Ecuador: DirecTV (621 SD - 1621 HD), CNT (302 SD - 703 HD), Grupo TV Cable (200 SD - 730 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Venezuela: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Movistar TV (483 SD), Netuno (30), TV Zamora (40 SD - 154 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Uruguay: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Cablevisión Flow (103 SD - 101 HD - 716 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Paraguay: Personal Flow (101 HD), Copaco (51 SD - 503 HD), Claro TV (93 SD - 124 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Bolivia: Entel (40 HD), Tigo (510 SD - 702 HD), Cotas (54 SD/HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

¿Cómo puedo ver Mineiro vs. Botafogo online gratis por internet?

Para que puedas mirar la final de la Copa Libertadores 2024, Atlético Mineiro vs. Botafogo vía streaming por internet en app tendrás que descargar Disney Plus o DGO, mientras que en Brasil podrás hacer lo mismo con Zapping TV. Ambas señales son las encargadas de transmitir el partido por sus aplicaciones en tablet, Smart TV, celular o computadora.