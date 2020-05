Fabio Cannavaro es entrenador del Guangzhou Evergrande de China, pero siempre será una voz autorizada cuando se habla de Real Madrid. El ex jugador se refirió al posible fichaje de Kylian Mbappé y afirma que el club necesita jugadores con su perfil con miras al futuro.

Si de él dependiera, no lo pensaba: “El Madrid necesita gente como Mbappé, jugadores jóvenes que puedan seguir el camino de Cristiano”, dijo a ‘AS’. “Es normal que le quieran en el Madrid”, continuó. Eso sí, también lo complicado que puede ser su fichaje: “No hay que olvidar que no necesitan el dinero, son ambiciosos y quieren la Champions. Lo veo difícil, muy difícil. El presidente del PSG no es un tipo que no quiera ganar, les conozco bien, antes de dejarle salir van a luchar mucho”, destacó.

Asimismo, Cannavaro reconoció que las nuevas generaciones de futbolistas son muy distintas a lo que se veía antes. “Cada una tiene cosas buenas y otras malas. Esta es una generación lista que piensa rápido, pero están pendientes de las pantallas, los móviles, el FIFA... Antes aprovechábamos más la calle, teníamos menos y había que inventar más, con sólo un balón de plástico disfrutábamos diez horas seguidas”, comparó.

También se refirió al regreso del fútbol: “Los jugadores necesitan de cuatro a seis semanas para estar bien, por eso es difícil volver a la Liga tan pronto. Se puede empezar, pero hacerlo en buena forma... se necesita más tiempo”.

Fabio Cannavaro tiene el deseo de regresar al Real Madrid como entrenador. (Foto: AFP)

