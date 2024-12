Ver ESPN EN VIVO Athletic Club vs Real Madrid HOY: se enfrentan por la fecha 19 de LaLiga EA Sports de España en San Mamés, en un duelo de pronóstico reservado. Sigue el partido este miércoles 4 de diciembre de 2024, desde las 3:00 PM hora peruana. Conoce los horarios por país aquí. ¿Cómo ver la transmisión? ESPN es el canal que transmite el partido de Real Madrid contra Athletic Club Bilbao en Sudamérica. Puedes encontrarlo en las señales de cable de operadores como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, Flow, Telecentro, entre otros. Si quieres mirar ESPN ONLINE vía streaming puedes hacerlo por Disney+ (Disney Plus), Movistar TV APP, DIRECTV GO, Claro VIDEO, entre otros. ESPN Premium es el canal que pasa el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

