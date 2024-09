Francia vs Bélgica EN VIVO: mira el partido por la fecha del Grupo A2 de la UEFA Nations League. El encuentro se juega hoy, lunes 9 de septiembre de 2024, desde la 1:45 de la tarde (hora peruana), en el estadio Groupama, en Décines-Charpieu, Lyon. La subcampeona mundial y semifinalista de la pasada Euro llega golpeada, confiaba en una noche plácida ante Italia cuando en el segundo 13 de partido Barcola marcó el gol más rápido de la historia de los ‘Bleus’, pero terminó cayendo ante la ‘Azurra’. Ahora busca revancha a costa de los ‘Red Devils’. ¿Dónde ver? La transmisión se puede seguir en Sudamérica a través de ESPN, en operadores como Movistar, DirecTV, Claro TV, entre otros. Hay plataformas de streaming que también pasan el duelo como DirecTV GO, Disney Plus, Movistar TV App o Flow. En México transmite Sky Sports, mientras que Fox Sports lo hace en Estados Unidos.

