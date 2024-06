Inglaterra vs Eslovenia EN VIVO y GRATIS por internet | Este martes 25 de junio se dará inicio al enfrentamiento de Inglaterra vs Eslovenia en la jornada 3 de la Eurocopa 2024. El enfrentamiento futbolístico se dará a las 2:00 p.m. (horario local de Perú) en el Estadio Rhein Energie, ubicado en Alemania. El equipo inglés lidera el grupo C con 4 puntos tras un empate y una victoria. Por el otro lado, Eslovenia ha acumulado 2 puntos tras dos empates. Ambos equipos buscarán la victoria en su tercer encuentro. Sigue aquí las incidencias y reportes del partido por la Eurocopa 2024.

¿En qué canales se podrá ver Inglaterra vs. Eslovenia EN VIVO?

Este duelo, que promete emociones y goles, se podrá visualizar por los siguientes canales y señales:

TVE La 1

RTVE Play

Teledeporte

ESPN

Star+

SKY Sports HD (1534, 1535 y 1536)

TV Azteca 7

ViX Premium

Canal 5 (TUDN)

¿Dónde seguir Inglaterra vs. Eslovenia EN VIVO?

Podrás seguir todas las incidencias de este duelo entre Inglaterra vs Eslovenia por medio de la web de DT El Comercio.

Dónde juegan Inglaterra vs. Eslovenia:

Este emocionante partido se jugará en el estadio Rhein Energie, ubicado en Alemania.

Posibles alineaciones de Inglaterra vs. Eslovenia:

Inglaterra : Pickford, Walker, Stones, Guéhi, Shaw, Bellingham, Rice, Saka, Foden, Gordon, Kane.

: Pickford, Walker, Stones, Guéhi, Shaw, Bellingham, Rice, Saka, Foden, Gordon, Kane. Eslovenia: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Horvat, Sporar, Sesk.