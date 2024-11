Ver Italia vs Francia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido por la fecha 6 del grupo B de la UEFA Nations League. ¿A qué hora juegan? El encuentro se disputa hoy, domingo 17 de noviembre de 2024, en el estadio San Siro, en Milán, Italia. ¿Dónde se puede ver? ESPN es el canal que transmite en Sudamérica, mientras que Sky Sports pasa el juego en México y UEFA TV en España. Disney Plus y DirecTV GO (DGO) son alternativas para ver vía streaming. No pierdas este compromiso y síguelo aquí GRATIS.