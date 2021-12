Conforme a los criterios de Saber más

Boca Juniors termina este 2021 maquillando un año para el olvido. El equipo azul y oro derrotó por penales a Talleres y se consagró campeón de la Copa Argentina. Un campeonato que le permite asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2022. Además, es el primer título que logra Luis Advíncula y el tercero de Carlos Zambranos con el Xeinenze. Sin embargo, la temporada de los peruanos fue muy irregular.

En realidad, todo Boca Juniors tuvo una temporada muy mala. Tanto Luis Advíncula como Carlos Zambrano, por ser refuerzos extranjeros, siempre fueron exigidos a marcar la diferencia. Fue una cara y sello el desempeño de ambos jugadores.

Carlos Zambrano llegó a inicios del 2020 a Boca Juniors para ser una solución en defensa. Un puesto que, hasta la fecha, el equipo argentino no logra encontrar a los jugadores indicados. Es la zona del campo donde sigue dejando muchas dudas.

El ‘León’ pintaba como una gran opción para fortalecer esa zona. Llegó a Boca Juniors con una experiencia europea y luego de realizar una gran actuación en la Copa América 2019 donde fue finalista con la selección peruana.

En sus primeros partidos, Carlos Zambrano se ganó los elogios del exigente hincha de Boca. Sin embargo, nunca pudo mantener una regularidad. Quedó relegado en la banca de suplentes y su nombre sonaba más en escándalos que en lo deportivo.

Carlos Zambrano

Hoy Carlos Zambrano es uno de los jugadores al que el hincha de Boca Juniors le puso la cruz. Además, no es considerado en el once titular. Prueba de ello fue su no convocatoria para la final ante Talleres.

Hasta el momento, Carlos Zambrano suma 32 partidos con Boca Juniors y 2 goles. Aun le queda un año de contrato. Veremos si es que la Consejo de Fútbol mantiene al central para la próxima temporada.

-PREMIO AL ESFUERZO-

El caso de Luis Advíncula es totalmente lo contrario a Carlos Zambrano. El lateral llegó a mitad del 2021. Puso en pausa sus vacaciones para fichar por Boca Juniors. Dice su entorno, que llegaba a Argentina a cumplir un sueño.

A Luis Advíncula no le importó la crisis económica en Argentina, lo devaluado que estaba el dólar, ni seguir jugando en la Liga de España. Quería estar Boca Juniors y así lo hizo. Por eso, estalló de felicidad luego de ganar la Copa Argentina.

Luis Advíncula

No fue nada fácil la adaptación de Luis Advíncula. Ni bien llegó a Argentina, ya jugaba como titular. Ni conocía bien a sus compañeros, no hizo pretemporada y así saltó al ruedo. El buen Luchito fue de menos a más.

En total jugó 17 partidos desde que llegó a Boca Juniors. Solo una vez estuvo en la banca de suplentes. Siempre concentrado, no estuvo metido en ninguna indisciplina. A pesar de las críticas siempre intentó defenderse dentro del campo de juego.

Ahora Luis Advíncula tendrá una revancha el próximo año. El lateral ahora sí podrá realizar una pretemporada con todo el equipo. Si hay algo que el hincha de Boca Juniors no puede negar es el sacrificio del peruano dentro del campo.

