Conforme a los criterios de Saber más

Se terminaron todas las especulaciones respecto a la continuidad de Marcelo Gallardo en River Plate. Se decía que se iba a dirigir a Uruguay, luego a Europa. Lo cierto es que el técnico del equipo millonario decidió quedarse, al menos, un año más. Así lo dijo en una imprevista conferencia de prensa.

“Después de unos días de reflexión, que fueron difíciles, porque en general no pude cortar la dinámica del día a día que lleva a no poder aislarse. Pero que tiene que ver con algo que sentí. Yo hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar después de siete años y medio. Era indispensable tomarme algún momento para reflexionar por lo que exige una institución como esta. La verdad que no tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando un año más”, fueron las primeras palabras de Marcelo Gallardo.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo luego de ganar la Liga Profesional de Argentina, título que le faltaba en su palmarés, dejó abierta una posible salida. A los días, al ‘Muñeco’ le comenzaron a llegar varias propuestas. Propuestas que nunca escuchó.

VIDEO RECOMENDADO

“Me han llegado propuestas que no he escuchado, agradecí las posibilidades. Me parecía que tenía mucho valor para mí terminar mi vínculo contractual y a partir de ahí sentirme liberado y tomar la decisión que quisiera. Pero ni siquiera llegué a pensar en eso”, agregó Gallardo.

En esta nota te contamos algunas razones por las que Marcelo Gallardo decidió quedarse en River Plate. Una decisión que fue un regalado de Navidad adelantado para todos los hinchas del “Millonario”.

⚪❤️⚪ Un año más creyendo. Un año más festejando la final más importante de la historia.



🏟️ ¡No te pierdas la fiesta Monumental!

➡️ https://t.co/m5cdLZaZRy 🎟️ pic.twitter.com/jNbrfKbvfN — River Plate (@RiverPlate) December 8, 2021

-AMOR AL CLUB-

Marcelo Gallardo tiene un cariño especial a River Plate. Es el equipo de su infancia, juventud y adultez. Es su club de toda la vida y el sentimiento que tiene por esos colores es indescriptible. Como jugador ganó varios títulos y como técnico igual.

El ‘Muñeco’ tuvo sentimientos encontrados para decidir quedarse en River Plate. Cuenta que se le pasó por la cabeza, luego de ganarle a Racig ponerle punto final a su historia con el club argentino. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la historia fue cambiando.

Marcelo Gallardo anunció su continuidad en River Plate FOTO: AFP

“De River no hay que irse nunca, es muy amplio, todas las personas estamos de paso. Hay momentos en que no depende de ti. Mientras yo tenga la posibilidad de elegir, como fue en esta oportunidad, yo elijo seguir estando, perteneciendo. Y si lo elijo es porque realmente lo siento”, declaro Gallardo.

El cariño pudo más. Porque tranquilamente, Marcelo Gallardo pudo sentarse con su representante y ver todas las ofertas que le llegaron. Algunas con contratos millonarios, más de lo que gana en River Plate. Pero ahora ningún otro club le puede dar lo que tiene en Buenos Aires.

-OTRA COPA MÁS-

A pocas horas de celebrarse un año más del título de Copa Libertadores que logró River Plate sobre Boca Juniors, Marcelo Gallardo dejó más de un mensaje a todos los hinchas. El entrenador quería que festejen en paz con la certeza de que se quedaba un año más.

“Me parecía lógico y muy sentido de que mañana el festejo sea del hincha, como lo merece. Sin que estén esperando algún anuncio. Lo sentí así y quería sacarme las cosas que tenía. No quería esperar 24 horas. Quiero que la gente que vaya a festejar lo haga en paz, con toda la emoción y que se desenvuelvan de la manera más feliz”, dijo Gallardo.

Marcelo Gallardo definió su futuro en River Plate. (Foto: AFP)

La Copa Libertadores es uno de los torneos que más le apasiona a Marcelo Gallardo. Con River Plate ha ganado dos veces esta competencia: en el año 2015 y en el 2018 . Una de las cosas que quiere el ‘Muñeco’ es ganarla por tercera vez.

Entiende que este año estuvieron cerca y que sí puede hacerle pelea a los equipos brasileños que hoy reinan en la Copa Libertadores. Además, River Plate tiene una deuda en el Mundial de Clubes.

-ALARGAR EL RÉCORD-

Marcelo Gallardo es el técnico más exitoso en la historia de River Plate. Con la ratificación de su continuidad, el “Muñeco· va en busca de seguir alargando ese récord de títulos en el equipo ·millonario·.

En estos siete años y medio como técnico de River Plate, Marcelo Gallardo alzó 13 campeonatos. Si hacemos matemáticas, sería un promedio de dos títulos por año. Esta cifra puede aumentar en pocos días porque se enfrentará a Colón por el Trofeo de Campeones.

Los títulos de Marcelo Gallardo en River Plate están divididos de la siguiente manera: 1 Liga Profesional (2021), 2 Copas Libertadores (2015-2018), Copa Sudamericana (2014), 3 Recopa Sudamericana (2015-2016-2019), 1 Copa Suruga Bank (2015), 2 Copas Argentinas (2016-2017-2019) y una Supercopa Argentina (2018-2021).

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO