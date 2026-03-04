River Plate hizo oficial la llegada de Eduardo Coudet como nuevo técnico, tras la salida de Marcelo Gallardo. La presentación se realizó en la sala de prensa del Estadio Monumental, con la presencia del presidente Stéfano Di Carlo y el director deportivo Enzo Francescoli, en un acto que marca el inicio de una nueva etapa para el club.

“Estoy muy contento, ahora hay que trabajar, estoy sin dormir desde ayer, pero queda trabajo por delante. Empieza un lindo camino juntos y con mucha ilusión. Me gusta el lío y acá estamos”, expresó el Chacho en un primer momento afirmó ante los medios.

Coudet no esquivó el peso de la responsabilidad al ponerse al frente de uno de los clubes más exigentes del continente: “Sé del lugar donde estoy y las responsabilidades que esto implica”, sostuvo. El nuevo entrenador conoce profundamente la idiosincrasia de River, ya que fue jugador entre 2000 y 2004.

Coudet también se mostró optimista sobre el plantel con el que trabajará: “Tenemos un gran plantel… el fútbol son momentos. Necesitamos recuperarnos, necesitamos la ayuda del hincha, resetear de cero y todos juntos”, dijo.

El flamante entrenador firmó contrato hasta diciembre de 2027 y ya está planificando su debut oficial, que será el 12 de marzo contra Huracán por el Torneo Apertura. Con su estilo enérgico y carácter competitivo, Coudet buscará reactivar a River en un momento de transición, con la expectativa de reconquistar resultados y devolver al club a la senda victoriosa.

"ESTOY CONVENCIDO DE QUE HAY UN GRAN PLANTEL", el Chacho Coudet y su primera visión sobre el plantel de River. "TENGO TOTAL CONFIANZA EN ESTE PLANTEL", agregó. pic.twitter.com/z1H5eIsLbc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026

