El técnico del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, negó tajantemente haber tenido contactos con River Plate, en medio de los rumores que lo vinculan como posible reemplazante de Marcelo Gallardo. El entrenador argentino fue enfático para desmentir cualquier negociación con el club de Núñez.

En conferencia de prensa, el estratega utilizó una frase contundente para aclarar su situación. “Juro por mis cuatro hijos que nadie de River se ha puesto en contacto conmigo ni con mi representante”, aseguró, buscando poner fin a las especulaciones sobre su futuro.

Coudet también explicó que se mantiene enfocado exclusivamente en su trabajo con el Alavés y que no ha tenido ninguna conversación relacionada con una posible salida. El técnico remarcó que está “al margen de todo el ruido” generado por los rumores, aunque reconoció que ser considerado por un club como River representa un orgullo a nivel profesional.

Actualmente, el entrenador argentino atraviesa un momento clave con el conjunto español, que lucha por mantenerse en la máxima categoría. Mientras tanto, su nombre sigue sonando en el fútbol sudamericano, aunque por ahora el propio Coudet dejó claro que no existe ningún contacto oficial y que su prioridad sigue siendo el Alavés.