El técnico del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, negó tajantemente haber tenido contactos con River Plate, en medio de los rumores que lo vinculan como posible reemplazante de Marcelo Gallardo. El entrenador argentino fue enfático para desmentir cualquier negociación con el club de Núñez.

