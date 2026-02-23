Marcelo Gallardo, ícono y director técnico de River Plate, anunció que dirigirá su último partido al frente del equipo este jueves cuando el Millonario reciba a Banfield por el Torneo Apertura. Su salida pone fin a su segundo ciclo al mando del club tras una etapa marcada por resultados irregulares y días de reflexión sobre su futuro en Núñez.

La decisión de Gallardo se dio a conocer después de una práctica en el River Camp, y ocurre tras una dolorosa derrota 1-0 ante Club Atlético Vélez Sarsfield que evidenció la crisis futbolística del equipo. El entrenador, de 50 años, comunicó la noticia a través de un video difundido por el club, en el que agradeció a la hinchada por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera.

Este ciclo —muy distinto al primero, en el que logró numerosos títulos— concluye en momentos complicados para River, con varias derrotas acumuladas y un plantel que no ha encontrado su mejor versión en el torneo local. Tras anunciar que el duelo frente a Banfield será su despedida, Gallardo expresó un fuerte agradecimiento al club y a los seguidores por su cariño incluso en los momentos más difíciles.

El último encuentro en el Estadio Monumental será más que un partido: marcará el cierre de una etapa relevante para el club argentino y el fútbol sudamericano, con Gallardo dejando un legado indeleble en la historia del Millonario.