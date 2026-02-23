Por Redacción EC

Marcelo Gallardo, ícono y director técnico de River Plate, anunció que dirigirá su último partido al frente del equipo este jueves cuando el Millonario reciba a Banfield por el Torneo Apertura. Su salida pone fin a su segundo ciclo al mando del club tras una etapa marcada por resultados irregulares y días de reflexión sobre su futuro en Núñez.

