River Plate en su momento más crítico con Marcelo Gallardo: perdió 14 de los últimos 20 partidos

River Plate atraviesa su momento más crítico con Marcelo Gallardo. El ‘Millonario’ perdió 1-0 con Vélez el último domingo y registró 14 derrotas en sus últimos 20 partidos oficiales en total. Y no solo es eso, sino que a nivel del torneo local, es la peor racha de los 30 equipos de la Liga Profesional Argentina.

Las críticas apuntan al técnico Marcelo Gallardo. Pese a ser el entrenador más exitoso en la historia de River con títulos nacionales e internacionales ganados, el ‘Muñeco’ afronta una crisis en su segunda etapa al frente del club, registrando la peor campaña vista en el ‘Millonario’.

Vélez vs River por la Liga Profesional | Foto: River

Si vamos a las cifras, River lleva 10 derrotas en los últimos 15 partidos por la Liga Profesional Argentina. El registro es la peor racha de todo el fútbol argentino, incluso por encima de Newell’s y Atlético Tucumán, quienes acumulan 9 en el mismo lapso y pelean por no descender.

Lo que agrava la situación de River es que su racha actual se compara con una de hace 115 años. En aquella época lejana, el ‘Millonario’ perdió 13 partidos de 20, generando críticas por el rendimiento de su plantel.

Hoy, la crisis deportiva se repite y la continuidad de Marcelo Gallardo tambalea. El técnico necesita revertir su sitación para evitar un escenario catastrófico. Todavía falta mucho para el final de la temporada. ¿Lo logrará?

