River Plate en su momento más crítico con Marcelo Gallardo: perdió 14 de los últimos 20 partidos (Foto: River Plate)
River Plate atraviesa su momento más crítico con Marcelo Gallardo. El ‘Millonario’ perdió 1-0 con Vélez el último domingo y registró 14 derrotas en sus últimos 20 partidos oficiales en total. Y no solo es eso, sino que a nivel del torneo local, es la peor racha de los 30 equipos de la Liga Profesional Argentina.

