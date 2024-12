Sorteo EN VIVO - Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Ver sorteo del Mundial de Clubes 2025: sigue la transmisión del sorteo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. ¿A qué hora es? La ceremonia se realiza hoy, jueves 5 de diciembre de 2024, en Miami desde la 1:00 hora peruana, colomnbiana y ecuatoriana, que son las 3:00 PM Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, las 12:00 PM de México, las 7:00 PM de España y las 2:00 PM de Bolivia y Venezuela. ¿Dónde ver? ESPN es el canal que transmite por televisión, a través de Movistar TV, Claro, DirecTV, Flow, Telecentro y otros servicios de cable, mientras que TyC Sports transmitirá en Argentina, DAZN y Movistar Plus en España, FIFA Plus en México y Telemundo en Estados Unidos. Disney Plus, DirecTV GO, Flow (App y web App) y Telecentro Play son algunas de las alternativas para seguir el compromiso online vía streaming. Mira aquí el sorteo del Mundial de Clubes en directo.