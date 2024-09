A pesar de no estar convocado en Chile, Arturo Vidal se encuentra envuelto en la polémica durante las actuales jornadas de las Eliminatorias 2026. Esto se debe a sus comentarios sobre Ricardo Gareca durante el encuentro contra Argentina, que terminó en una derrota para los chilenos por 3-0. Ante esto, Ricardo Gareca fue consultado en la previa del choque contra Bolivia este martes en Santiago.

Con su vasta experiencia, el ‘Tigre’ intentó no avivar más el conflicto y reconoció la importancia histórica de Arturo Vidal para la selección chilena. Gareca argumentó: “Vidal es una voz autorizada... Yo no tengo nada que decir”. Yo no tengo nada que decir”.

Además, Gareca dejó claro que, en su posición actual como entrenador de la Selección Nacional de Chile, no le corresponde entrar en polémicas. “Son visiones diferentes. Mi rol es representar a la Selección Nacional, y no me permitiría polemizar ni con colegas ni con jugadores; son simplemente opiniones”, afirmó.

Por último, el ‘Tigre’ mostró una actitud abierta hacia las críticas sobre las actuaciones de la selección chilena: “Debemos aceptar las críticas; no tengo problema con que se expresen opiniones, especialmente si provienen de un referente como Vidal”.

Chile recibirá a Bolivia en la fecha 8 de las Eliminatorias y necesita sumar los tres puntos para salir de la penúltima posición en la tabla, donde actualmente tiene 5 unidades, a tres puntos de Perú, que ocupa la última casilla. Cabe destacar que Ricardo Gareca aún no ha logrado una victoria oficial al mando de la selección chilena.

