No se quedó callado. Rodri, quien ganó el Balón de Oro 2024, ha sido cuestionado por algunos futbolistas y periodistas, debido a que aseguran que Vinícius Jr tuvo una mejor temporada en el 2024. Sin embargo, el futbolista español, respondió por primera vez y se dirigió a Cristiano Ronaldo, quien expresó que ‘Vini’ debió ganar dicho trofeo.

“Una sorpresa, la verdad, porque él sabe mejor que nadie cómo funciona este premio y, sobre todo, cómo se elige al ganador. Este año los periodistas que votan han considerado que yo debería ganarlo. Probablemente, esos mismos periodistas fueron los que en algún momento votaron por él para ganar, y me imagino que entonces estaría de acuerdo”, dijo Rodri para AS.

Posteriormente, el volante contó cómo se siente con la lesión que tiene. “Ha cambiado mi vida. Muchas cosas que podía hacer antes, obviamente, ya no puedo hacerlas. Pero bueno, es por algo… Tengo la filosofía de que en la vida hay que tomar las cosas como se te dan”.

“No hay que quejarse cuando las cosas no son como uno quiere ni volverse loco cuando se gana un Balón de Oro. Dios me ha dado lo que me ha dado y le estoy enormemente agradecido. Tengo que lidiar con todo, incluidas las lesiones, y seguir adelante”, finalizó.