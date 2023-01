A través de la señal internacional y abierta de TUDN (Canal 5), no te pierdas en vivo el partidazo entre América vs. Puebla 2023 por la jornada 3 de la Liga MX, en el estadio Azteca. Las ‘Águilas’ vienen de empatar 2-2 contra Toluca y la ‘Franja’ de vencer 2-0 a Querétaro. Cabe mencionar que el compromiso también se podrá seguir por las señales de Afizzionados, SKY HD, Canal Las Estrellas y live streaming por ViX y ViX Plus.

VIDEO RECOMENDADO EL COMERCIO | Salvador Cabañas visitó el entrenamiento de Club América. Video: @ClubAmerica