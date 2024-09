La segunda semana de septiembre continúa la Liga de Naciones 2024-25 y Disney Plus transmitirá alguno partidos de esta competición para toda Latinoamérica. En esta parrilla de choques, encontramos el que disputarán Holanda (Países Bajos) vs Alemania . Esta señal se puede ver en países como Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, entre otros. No debes olvidar que el variado catálogo de este canal también ofrecía eventos deportivos en vivo transmitidos por la cadena ESPN. El juego también lo podrás ver por Sky Sports y UEFA TV. Además todos los goles, jugadas, reacciones y resumen lo tendrás en Deporte Total de El Comercio .

